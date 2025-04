Congo-Brazzaville: Les femmes du CSLC édifiées sur leur autonomisation

La présidente de la Fondation biomédicale congolaise pour la recherche médicale, la Pre Francine Ntoumi, a échangé le 25 avril à Brazzaville avec les femmes du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) sur le thème « Pour toutes les femmes et filles, droits, égalités et autonomisation ». Les échanges ont été placés sous la présidence de la secrétaire comptable de cette institution constitutionnelle, Agnès Isabelle Nioko.

La Pre Francine Ntoumi a largement parlé de son expérience personnelle d'une femme battante marquée, comme toute vie humaine, des hauts et des bas. Elle a appelé les femmes du CSLC à encourager leurs filles à s'engager dans les filières scientifiques parce que, a-t-elle expliqué, dans nombreuses recherches médicales ou scientifiques, les hommes placent la condition de la femme en second lieu.

Répondant à une question relative à l'éradication totale du paludisme en Afrique, l'oratrice a indiqué que deux vaccins contre cette maladie sont en expérimentation dans quelques pays africains, avant d'ajouter que la recherche pour la mise sur le marché d'un produit ou d'un vaccin est très onéreux. Ainsi, a-t-elle poursuivi, étant donné que les maladies infectieuses sont plus présentes dans les pays d'Afrique et d'Asie, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays riches, ne sont pas motivés à investir dans la recherche pour l'éradication de ces maladies.

C'est pour cette raison, a-t-elle indiqué, que l'Union africaine et d'autres partenaires ont intérêt à orienter des investissements conséquents pour la recherche scientifique et médicale afin de faciliter l'obtention des vaccins et des produits contre les maladies infectieuses. Les femmes africaines, a-t-elle renchéri, sont ainsi interpelées à s'investir dans la recherche scientifique pour leur autonomisation. Elle a reconnu, par ailleurs, tous les divers obstacles qui les empêchent à s'y impliquer véritablement.

Dans son mot introductif de cette causerie-débat, la secrétaire comptable du CSLC, Agnès Isabelle Nioko, a remercié la Pre Francine Ntoumi pour sa disponibilité et son engagement pour la cause féminine. « La femme d'aujourd'hui n'est plus dans l'élan d'une âme dépendante ; elle aspire sérieusement à l'indépendance et à l'autonomisation à tous égards et à être capable de tout », a-t-elle déclaré avant d'ajouter: « Le thème de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes de cette année appelle à des actions qui peuvent libérer les chances, le pouvoir et l'égalité des droits pour toutes les femmes et augure d'un avenir aux couleurs féministes où personne ne sera laissée de côté. L'autonomisation de la prochaine génération, à savoir les adolescentes, les jeunes filles est au coeur de cette vision qui consiste à leur donner les moyens d'être les catalyseurs d'un changement significatif ».