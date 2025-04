Congo-Brazzaville: Cybersécurité nationale - L'ARPCE et l'Anssi unissent leurs forces pour protéger l'espace numérique congolais

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi) ont franchi une étape décisive dans la protection du cyberespace national. Les deux institutions ont signé, le 25 avril, un protocole d'accord stratégique sous le patronage de Jean Dominique Okemba, ministre, secrétaire général du Conseil national de sécurité, en présence du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo.

Le document a été paraphé par Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, et Conrad Onésime Ooulhas Tsahat, directeur Général de l'Anssi, marquant ainsi l'engagement formel des deux institutions. L'alliance intervient dans un contexte de digitalisation accélérée où le Congo affiche un taux de pénétration mobile remarquable de 93%, avec environ 5,2 millions d'abonnés pour une population de plus de 6 millions d'habitants. L'adoption massive des technologies numériques s'accompagne inévitablement de risques croissants en matière de cybersécurité, justifiant cette mutualisation des compétences entre les deux organes.

Le protocole d'accord établit une feuille de route précise pour les deux institutions. Présentant les termes de référence, Jean Célestin Endoké, directeur des Affaires juridiques et internationalesà l'ARPCE, a détaillé les principaux objectifs.

« Cet accord vise? à son article 1er, la mise en place d'un cadre de collaboration entre l'ARPCE et l'ANSSI avec trois objectifs principaux. Premièrement, renforcer et garantir la sécurité des systèmes d'information et des réseaux de communications électroniques sur le territoire congolais. Deuxièmement, assurer une gestion efficace des incidents de cybersécurité. Et troisièmement enfin, favoriser le partage d'informations et mutualiser l'expertise technique entre les deux institutions. Protéger les données et informations à caractère personnel des Congolais », a-t-il expliqué.

Concrètement, l'accord prévoit plusieurs mécanismes opérationnels, notamment l'établissement d'un système d'échange régulier et sécurisé d'informations sur les incidents et menaces cybernétiques, la coordination des actions pour la gestion des incidents affectant les opérateurs de télécommunication, ainsi que la création d'un comité paritaire permanent. Le renforcement mutuel des capacités techniques et le développement de protocoles d'intervention conjoints figurent également parmi les axes de cette collaboration.

Une réponse stratégique aux défis de la cybersécurité nationale

Pour le ministre Léon Juste Ibombo, cette collaboration représente une avancée significative dans le dispositif de sécurité numérique nationale. « Cette synergie institutionnelle nous dote d'un mécanisme de surveillance et d'intervention proactif face aux menaces cybernétiques. À l'image d'un système de détection sophistiqué, ce dispositif nous permettra d'identifier rapidement les intrusions malveillantes et d'y apporter une réponse immédiate et coordonnée, garantissant ainsi l'intégrité de notre infrastructure numérique nationale », a-t-il précisé.

Le ministre a également souligné l'importance du volet formation dans cette initiative. « On doit maintenant aussi former nos jeunes Congolais pour lutter contre la cybersécurité pour protéger notre cyberspace », a-t-il affirmé, saluant une démarche qui s'aligne parfaitement avec les orientations gouvernementales relatives à la lutte contre la cybercriminalité.

De son côté, Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, a inscrit ce partenariat dans une vision plus large, « celle d'un Congo numérique, résilient et souverain. Il témoigne de notre engagement commun à construire un espace numérique de confiance, condition sine qua non du développement de notre économie numérique ».

Signé pour une durée initiale de deux ans renouvelables, ce protocole d'accord marque une avancée significative vers une souveraineté numérique renforcée et une protection accrue des infrastructures critiques du pays. Les bénéfices de cette collaboration devraient s'étendre à l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique, des opérateurs de télécommunications aux utilisateurs finaux, contribuant ainsi à la construction d'un environnement digital plus sûr pour tous les Congolais.