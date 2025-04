Centrafrique: Réserve de Dzanga Sangha - Incinération des outils du braconnage

Plus de 157 000 câbles d'aciers et 465 armes à feu, autrefois utilisés par les braconniers, ont été brûlés et enterrés à Bayanga, dans la zone périphérique de la réserve spéciale de Dzanga Sangha, en République centrafricaine.

Les outils dangereux ont été récupérés au cours des trois dernières années par les écogardes qui patrouillent dans la forêt autour de Bayanga. En les brûlant, ils veulent envoyer un message fort : la faune est une priorité.

Dzanga Sangha est une zone protégée qui abrite des éléphants, des gorilles, des chimpanzés et d'autres animaux magnifiques. C'est un trésor naturel de la Centrafrique. Chaque année, des centaines de touristes viennent découvrir sa beauté. Mais le braconnage reste un grand danger non seulement pour les animaux, mais aussi pour le tourisme et les moyens de subsistance de la population locale.

« Le nombre de collets et d'armes que nous avons saisis montre à quel point la menace est grave », a déclaré Gervais Mbata, ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. « Mais cela montre aussi notre engagement à protéger ce parc et à lutter contre le braconnage », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que le parc fait partie du bassin du Congo, souvent appelé le « deuxième poumon » de la planète après l'Amazonie. « Si nous détruisons ces forêts et ces animaux, nous détruisons l'humanité », a-t-il averti, appelant les habitants et les responsables de Bayanga à s'unir contre le braconnage.

Le message a été renforcé par Ngola Marie Françoise Ramadan Mamata, ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme. « Nous devons protéger ce parc magnifique. Si les animaux disparaissent, cela nuira au tourisme, qui apporte de l'argent au pays et aux communautés locales et autochtones. Les animaux donnent leurâme à la forêt. Sans eux, elle perd sa beauté », a-t-elle déclaré.