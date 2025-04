Congo-Brazzaville: Biodiversité - Des parties prenantes s'approprient la Stratégie et le Plan d'action national

Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a organisé, les 25 et 26 avril à Brazzaville, avec le soutien technique et financier du Fonds pour l'environnement mondial et du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), une consultation des parties prenantes en vue de consolider le draft 1 de la Stratégie et du Plan d'action national de la biodiversité (SPANB) en République du Congo.

L'objectif principal de l'atelier a été de susciter l'appropriation de la SPANB en cours d'actualisation par les organisations des jeunes, des femmes et des populations autochtones et communautés locales (CLPA). Il s'agissait spécifiquement de présenter draft1 de la SPANB en cours d'actualisation ; de recueillir les attentes et priorités des jeunes, des femmes et des CLPA en matière de gestion durable de la biodiversité ; de collecter des recommandations pratiques pour l'élaboration de la SPANB en tenant compte des réalités locales ; de sensibiliser et impliquer les couches sociales vulnérables dans le processus d'élaboration de la SPANB.

La directrice générale du développement durable, Olga Rosine Ossombi Mayela, dans son mot d'ouverture, a rappelé l'importance de la biodiversité dans le bien-être humain, la santé de la planète et la prospérité économique de tous les peuples. Elle est, en effet, essentielle à la réalisation de modes de vie équilibrés et en harmonie avec la terre nourricière. Selon elle, cet atelier fait suite à plusieurs activités, notamment les ateliers techniques et plus récemment, le lancement officiel du processus de mise en oeuvre du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. « Ces différentes activités ont permis d'élaborer le draft1 de la SPANB qui vous est présenté et qui va vous donner l'occasion aussi bien de vous en approprier que d'y apporter vos contributions nécessaires pour sa consolidation », a-t-elle rappelé.

Olga Rosine Ossombi Mayela a, par ailleurs, indiqué que le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal comporte 23 cibles mondiales orientées vers l'action et devant faire l'objet de mesures urgentes au cours de la décennie allant jusqu'à 2030. Les actions définies dans chaque cible doivent, a-t-elle poursuivi, être lancées immédiatement et achevées d'ici à 2030. Ensemble, les résultats permettront d'atteindre les objectifs axés sur les résultats pour 2050. « Les actions visant à atteindre ces cibles doivent être mises en oeuvre conformément à la Convention sur la diversité biologique et à ses protocoles, ainsi qu'à d'autres obligations internationales pertinentes, en tenant compte des contextes, des priorités et des conditions socioéconomiques de chaque pays », a conclu la directrice générale du Développement durable.