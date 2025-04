Sénégal: BAL - La compétition a généré prés 14 milliards de francs CFA et 37 mille emplois dans les pays d'accueil (président

Diamniadio — La Basketball African Ligue (BAL) a généré depuis sa création 250 millions dollars soit plus de 14 milliards de francs CFA et créé prés de 37 000 emplois directs et indirects dans les pays abritant ces compétitions, a révélé son président Amadou Gallo Fall.

" Nous avons engagé une compagnie neutre pour faire une étude d'impact économique de la BAL depuis son existence. Les résultats sont encourageants en terme de contribution dans le PIB, on parle de 250 millions de dollars et37 000 emplois directs et indirects", a-t-il dit lors de la conférence de presse d'ouverture de la Conférence Sahara.

La BAL est une compétition des clubs africains de basketball lancé par la NBA et FIBA Afrique. La saison 5 a démarré en début avril au Maroc.

Dakar Arena de Diamniadio, situé à une trentaine de kilomètres de Dakar, dans le département de Rufisque, va abriter la Conférence Sahara de la BAL pour la quatrième fois

Selon Amadou Gallo Fall, la BAL est " beaucoup plus motivé" pour employer les meilleurs talents d'Afrique, entraîneurs, arbitres et statisticiens.

"On se réjouit de voir des compagnies de la place comme Wave rejoindre le cheminement de la BAL. Au départ, on a démarré avec Wilson, Nike, Jordan. Il y a eu ensuite RDW. Air Sénégal et Woodside et d'autres structures qui nous ont rejoint. C'est le moyen le plus substantif de mesurer ce que nous faisons car on a l'engouement du public", a-t-il souligné.

Il a rappelé que la BAL est parti de "presque zéro" pendant l'année de la COVID-19 en 2022 à 70 000 spectateurs l'année d'après.

" L'année dernière, on était à 120 000 spectateurs", s'est félicité Amadou Gallo Fall.

Il a souligné qu'au Sénégal, l'engouement populaire est toujours là, mais il y a encore des challenges.

"Dakar Arena est une infrastructure de niveau mondial et fait d'être avec des partenaires locaux est aussi un critères important. On évaluera en fin de saison car on sait des pays comme l'Angola expriment un fort intérêt. Au Rwanda, on est sur la deuxième année sur un partenariat de 5 ans. L'année prochaine, on y retournera pour les Finals. Pour les Conférences, tout dépendra de l'évaluation en fin de saison", a ajouté le président de la BAL.

La Conférence Sahara de la BAL est prévue du 26 au 4 mai regroupe l'ASC Ville de Dakar, Petro de Luanda, Kriol Star et US Monastir. Les deux premières équipes se qualifient directement pour les Finals 8, prévues du 6 au 14 juin, à Pretoria (Afrique du Sud).

Les Angolais de Petro Luanda et l'US Monastir sont les favoris. Sacré une quinzaine de fois champion d'Angola et vainqueur de la dernière édition de la BAL, Petro Luanda va essayer de se qualifier pour défendre son titre en Afrique du Sud en juin.

Les tunisiens de l'US Monastir, vainqueurs de l'édition 2022, veulent renouer avec le trophée.

L'équipe de la ville de Dakar présente une sélection XXL avec l'enrôlement de l'ailier nigérien, Abdoulaye Harouna, du meneur américain, Will Perry, et du pivot Sud-soudanais, Ater Majok. Elle va essayer de suivre les pas de l'AS Douanes, finaliste en 2023.

Début avril, les équipes d'Al Ittihad d'Alexandrie (Egypte) et Rivers Hoopers (Nigeria) se sont qualifiées aux Finals 8 de la Basketball Africa League (BAL), à l'issue de la Kalahari Conférence de la Basketball Africa League (BAL 2025).

La Conférence du Nil aura lieu du 17 au 25 mai 2025 à la Bk Arena de Kigali. Elle mettra aux prises Al Ahly Tripoli (Libye), Armée Patriotique Rwandaise (Rwanda), Made by Basketball (Afrique du Sud) et Nairobi City Thunder (Kenya).

L'Afrique du Sud va abriter la phase finale de la BAL au SunBet Arena de Pretoria, au mois de juin.

Les huit meilleures équipes des trois Conférences se rendront à Pretoria pour quatre matchs de classement, suivis d'une phase à élimination directe de huit rencontres et des finales, du vendredi 6 au samedi 14 juin.