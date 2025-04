Sénégal: Souveraineté alimentaire - La Banque mondiale et le FIDA financent un programme de soutien à l'Etat

Dakar — Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a procédé au lancement du Programme de résilience du système alimentaire, qui sera mis en oeuvre dans les six prochaines années avec un financement de 132 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et du Fonds international de développement agricole (FIDA).

C'est un programme de soutien à la politique de souveraineté alimentaire du gouvernement sénégalais. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

"Ce programme est une réponse concrète, structurée et régionale. Il a été élaboré pour renforcer la résilience de nos systèmes agricoles en stimulant l'innovation et l'investissement privé", a expliqué Mabouba Diagne, le ministre chargé de ce département ministériel.

En présidant sa cérémonie de lancement, il a jugé ce programme "hautement pertinent". Cette initiative souvenue financièrement par la Banque mondiale et le FIDA va servir à "anticiper les chocs climatiques", selon M. Diagne.

"Nous vivons une époque où les défis sont nombreux : crises climatiques, dépendance alimentaire, instabilité des marchés agricoles, pression démographique, etc. Mais ces défis ne sont pas une fatalité", a-t-il dit, laissant entendre que le nouveau programme va aider à les relever.

Des fermes agricoles "modernes" d'une superficie de 1 000 hectares seront exploitées par des coopératives agricoles communautaires (CAC) et 4 700 hectares exploités dans la vallée du fleuve Sénégal, avec les financements fournis par les deux partenaires de l'État impliqués.

Le programme agricole va faciliter l'accès des agriculteurs aux financements et aux marchés, en plus d'augmenter leurs capacités de gestion.

"Les CAC sont des espaces de mutualisation du savoir-faire et des ressources, de professionnalisation de l'agriculture et de gestion collective des infrastructures, pour stimuler le développement rural, créer des emplois durables et atteindre l'autosuffisance alimentaire, avec l'exploitation des fermes agricoles modernes", a expliqué Mabouba Diagne.

Ce programme agricole "est une réponse concrète aux multiples défis qui compromettent nos systèmes alimentaires", a dit son coordonnateur, Mohamadou Lamine Dia. Selon lui, 600 000 agriculteurs, dont 240 000 femmes, vont en bénéficier.

Le programme va permettre en même temps de promouvoir "une agriculture respectueuse de l'environnement" au Sénégal, a dit son coordonnateur. "En plus des investissements à caractère communautaire, [il] mettra en oeuvre des mécanismes de financement à coûts partagés, aussi bien dans l'agriculture que dans l'élevage", a-t-il assuré.