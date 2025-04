Sénégal: Distribution de prés de 400 mille moustiquaires imprégnées à Ziguinchor (DRS)

Ziguinchor — Quelques 355.876 moustiquaires imprégnés d'insecticides seront distribués dans la région de Ziguinchor (sud) a révélé, vendredi, le directeur régional de la santé de Ziguinchor, Dr Youssouf Tine.

"Dans la région de Ziguinchor, nous allons distribuer 355.876 moustiquaires imprégnés d'insecticides", a déclaré Dr Tine en marge d'un comité régional de développement (CRD) portant sur la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour l'édition 2025.

Il a fait savoir que le lancement de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides est fixé au 10 mai 2025. "Il s'agira d'un lancement conjoint avec la République soeur de la Gambie pour gérer ces questions transfrontalières de lutte contre le paludisme", a expliqué Dr Youssouf Tine.

Il a rappelé que la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides va se dérouler du 23 au 27 mai 2025 sur l'étendue du territoire mais surtout dans les régions concernées par cette campagne.

"Cette distribution est basée sur des critères très objectifs. Il y a eu une cascade dans le cadre de la planification qui a été faite avec le niveau central et régional. Cette planification est allée jusqu'au niveau des districts. C'est une planification de la base vers le sommet", a fait valoir Dr Tine.

"Nous voulons prendre en compte les préoccupations du niveau local. Lors du recensement, nous allons visiter tous les ménages qui sont dans les airs géographiques des cinq districts sanitaires de la région. Cela permettra d'interviewer dans chaque ménage le chef de ménage et de recenser le nombre de personnes qui vivent dans le ménage", a t-il ajouté.

Il a signalé que ce recensement va être digitalisé. "Dès qu'on met le nombre de personnes vivant dans le ménage sur tablette, ça permet de générer le nombre de mousquetaires à allouer au ménage", a expliqué le directeur régional de la santé à Ziguinchor.

Une augmentation du taux d'incidence du paludisme à Ziguinchor

"Le constat, est que si on compare l'année 2023 à l'année 2024, dans la région de Ziguinchor, le taux d'incidence du paludisme a augmenté", a déploré Dr Youssouf Tine, rappelant qu'actuellement, l'incidence globale de la région de Ziguinchor est de neuf pour mille.

En d'autres termes, a t-il expliqué, "si on prend mille personnes dans la région de Ziguinchor, au moins les neuf ont eu à faire un paludisme durant l'année dernière".

"Ce taux est supérieur au taux attendu par rapport à une zone de pré - élimination dans sa globalité", a encore déploré Dr Tine, indiquant ce la est expliqué par la situation qui a prévalu dans le secteur de la santé en 2024, avec la rétention d'information sanitaire.

"Mais de façon globale, le constat aujourd'hui, entre 2023 et 2024, l'incidence du paludisme a réellement augmenté. Une augmentation supérieure à plus de 50% par rapport à l'année dernière", a t-il fait savoir.

Quatre personnes perdus de paludisme à Ziguinchor

"La mortalité à augmenter dans sa globalité à Ziguinchor. Mais elle est de 0,56 pour mille en 2024 pendant que c'était à 0,28 en 2023", a relevé Dr Youssouf Tine.

"Ces 0,56 pour mille , quand on les traduit en chiffres, c'est que nous avons perdu quatre personnes dans la région de paludisme. Il y a une légère augmentation", a t-il relativisé, indiquant que la région de Ziguinchor n'a pas enregistré de décès de femmes enceintes pour paludisme, en 2024.

Pour Dr Tine, "ces mousquetaires imprégnés constituent une stratégie majeure dans la lutte contre le paludisme au Sénégal". Il a ainsi invité les populations à accueillir à bras ouverts les relais communautaires qui vont visiter les ménages afin qu'il n'y ait pas un problème dans le recensement et dans la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides.

Le directeur régional de la santé se dit satisfait de voir que le Sénégal au fil des années a fait des efforts extrêmement importants dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Au Sénégal, a t-il informé, "il y a des zones dont la transmission est très faible, inférieur à 5 pour 1000 (taux d'incidence).

"Nous avons des zones intermédiaires où la transmission est encore moyenne ou modéré, c'est entre 5 et 15 pour mille et des zones à forte transmission où le taux d'incidence est supérieur à 15 pour mille", a t-il rappelé.

"Pour la région de Ziguinchor , on se réjouit de savoir que durant ces dernières années , on commence à rentrer dans ces zones en pré - élimination parce que deux districts sanitaires en l'occurrence le district sanitaire d'Oussouye et de Thionk-Essyl enregistrent de faible transmission, des taux d'incidence qui sont inférieurs à 5 pour mille", a t-il salué.

Pour Dr Tine , "cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides vient à son heure dans la mesure où c'est une intervention majeure dans la lutte contre le paludisme". A Ziguinchor, a t-il fait remarquer, "par rapport à cette campagne, des activités de planification et préparatoires ont démarré depuis le mois d'avril et vont se poursuivre durant les mois de mai et juin".