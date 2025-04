Soudan: Lancement d'équipements pour la promotion de la santé pour un coût de plus de 300 millions de livres

Le ministère de la Santé, en coopération avec le Fonds d'Aide aux Patients du Koweït et avec le soutien de l'UNICEF, a lancé samedi des équipements de promotion de la santé pour répondre à la demande accrue de vaccination de routine.

Le directeur du département de promotion de la santé, Mme Tawadud Abdallah a indiqué que le lancement est au profit d'un certain nombre d'États, d'autant plus que la guerre a détruit une grande partie des fournitures, et nous avons maintenant commencé à les fournir. Elle a remercié l'UNICEF pour son soutien continu et a apprécié le partenariat avec le Fonds koweïtien d'Aide aux Patients.

L'expert national pour le changement de comportement en matière de vaccination à l'UNICEF, Mohamed Ahmed Abu Al-Qasim a déclaré que les fournitures comprennent 272 haut-parleurs (microphones) et des documents imprimés sous forme de panneaux muraux contenant le calendrier de vaccination, soit 1 400 panneaux, en plus de 1 500 panneaux utilisés pour éduquer les mères, et des affiches sur les maladies les plus importantes qui sont prévenues grâce à la vaccination, telles que la polio, la rougeole, la rubéole et le tétanos, soit 3 000 affiches, en plus de 4 500 tabliers, pour un coût de 360 millions de livres soudanaises, en préparation de leur distribution aux États. Il a ajouté : « Nous avons commencé la distribution en faisant la promotion de la santé dans l'État de Kassala. »

Il a noté que la semaine prochaine verra la distribution des fournitures aux États sûrs soutenus par l'UNICEF, grâce à un partenariat efficace avec le Fonds d'aide aux patients koweïtiens.

Il est a savoir que le projet vise les états fédérés de Nord, Nil, Nil Blanc, Nil Bleu, Sennar, Gezira et Khartoum.