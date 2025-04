Afrique de l'Est: Une réunion régionale discute des répercussions de la réduction de l'aide américaine au Soudan

Une réunion régionale à Washington, DC, a discuté des répercussions potentielles d'une réduction de l'aide américaine au Soudan.

Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim, a souligné la nécessité d'un soutien international continu, notamment de la part des États-Unis, soulignant que le Soudan traverse une phase de transition délicate qui nécessite une large solidarité internationale pour éviter une aggravation de la situation humanitaire.

C'était lors de sa rencontre avec la directrice générale de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Amy Pope, lors d'une réunion de haut niveau à Washington en marge des réunions de printemps du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale.

Les deux parties ont exprimé leur profonde inquiétude quant aux répercussions négatives potentielles sur les programmes humanitaires et la stabilité de l'économie nationale. Le ministre des Finances a souligné l'importance des partenariats avec les organisations internationales, notamment l'OIM dans la mise en oeuvre des programmes humanitaires et de développement.

La réunion a abordé un certain nombre de questions vitales, notamment la satisfaction des besoins humanitaires urgents de la population, la facilitation du retour sûr et volontaire des personnes déplacées et les efforts continus du gouvernement pour parvenir à la stabilité économique dans un contexte de défis croissants pour le pays.

Le ministre a également informé la responsable internationale des dispositions techniques et logistiques liées au retour du gouvernement à ses fonctions depuis la capitale, Khartoum, en tant qu'étape essentielle vers le renforcement de l'unité nationale et de l'efficacité administrative.

Pour sa part, Mme Amy Pope a réitéré l'engagement de l'OIM à poursuivre une coordination étroite avec le gouvernement soudanais et à travailler ensemble pour répondre aux besoins urgents et développer des solutions durables pour les personnes déplacées et les communautés touchées par le conflit, affirmant son intention de se rendre au Soudan dès que possible.