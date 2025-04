Soudan: Al-Burhan lance une initiative pour soutenir les familles des martyrs, les personnes déplacées et celles touchées par la guerre

Port Soudan 26/04/2025 (SUNA) - Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a lancé samedi une initiative pour soutenir les familles des martyrs, les personnes déplacées et celles touchées par la guerre

Dans son discours lors de la cérémonie de lancement de l'initiative, Son Excellence a salué les martyrs du Soudan et les martyrs de la Bataille de la Dignité des forces armées, de ses forces d'appui et des forces mobilisées.

Saluant ceux qui sont à l'origine de cette initiative, qui exprime la solidarité, la cohésion et la compassion du peuple soudanais, il a souligné l'héritage moral sur lequel compte le peuple soudanais, affirmant que cette initiative sera une source de soutien et d'assistance aux familles des martyrs, des personnes déplacées et des réfugiés.

Son Excellence a exprimé ses condoléances à la famille Al-Samani, dont les membres ont été martyrisés hier lors d'une attaque menée par la milice terroriste des Forces de soutien rapide contre un camp de retournants dans l'État du Nil.

Le président du CST a réitéré sa détermination à punir cette milice criminelle et à garantir la justice pour les victimes tombées à cause de son ciblage systématique des civils à travers le pays. Il a ajouté que cette milice rebelle et ses partisans paieront un lourd tribut pour le sang du peuple soudanais.

Il a souligné la nécessité de poursuivre la bataille pour la dignité jusqu'à l'élimination de la rébellion, indiquant que la bataille est une bataille de victoire et de patience. Al-Burhan a indiqué que les combattants sont alignés comme un seul homme pour poursuivre cet ennemi jusqu'à ce que chaque centimètre du Soudan profané par cette milice terroriste soit libéré.

Son Excellence a rassuré le peuple soudanais que les choses se déroulaient exactement comme prévu, ajoutant que les tentatives de la milice de lancer des marches vers des installations vitales seraient bientôt résolues et que ses aventures inquiétantes seraient contrecarrées.

Al-Burhan a mis en garde les citoyens trompés contre le risque d'être égarés par cette milice et la famille Al-Dagalo, affirmant que le Soudan est connu pour ses tribus et son tissu social cohérent, soulignant les tentatives de la milice rebelle d'entraîner le pays vers une polarisation tribale, à travers laquelle elle vise à fragmenter le tissu social et à semer la discorde parmi le peuple soudanais, soulignant que ces tentatives n'aboutiront pas.

Le président du CST a ajouté que certains pays et partis politiques se rangent derrière la milice terroriste Al-Dagalo, soulignant que la volonté du peuple soudanais prévaut et que la victoire sera bientôt remportée. Il a ajouté : « Nous sommes tous convaincus que Dieu nous facilitera le chemin vers la victoire. »

Pour sa part, le ministre de la Défense, le lieutenant-général Yassin Ibrahim Yassin, a déclaré que le Soudan est exposé à une conspiration soutenue par des pays et des individus faibles, soulignant la capacité du peuple soudanais à triompher de ces plans grâce à la solidarité et à la coopération entre eux. Il a expliqué que cette initiative, sous le slogan « Afyah Watan » (Nation en bonne santé), vise à tendre la main et à soutenir les familles des martyrs, les personnes déplacées et celles touchées par la guerre.

Le journaliste Muzamil Abu Al-Qasim, membre du comité de l'initiative et représentant de la société civile, a déclaré que l'initiative vise à soutenir les victimes de guerre et les familles des martyrs, des prisonniers, des personnes disparues, des personnes déplacées et des réfugiés, avec la participation de toutes les institutions de l'État, du secteur privé et des hommes d'affaires. Il a ajouté que le peuple soudanais a donné le plus grand exemple de solidarité et de compassion durant cette guerre qui lui a été imposée.