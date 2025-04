Ile Maurice: Le pourquoi de la guerre commerciale - Terres «rares» et lithium, vrais enjeux pour dominer le monde

Nous assistons impuissants à des guerres commerciales entre les deux titans du 21e siècle, les États-Unis et la Chine. Ça n'est que l'écume de vagues plus profondes ayant pour objet de devenir la première puissance mondiale et ce, grâce surtout à deux minerais, les terres dites «rares» et le lithium. Une guerre qui se déroule dans les sous-sols de la Terre. Que savons-nous exactement sur ces terres dites «rares», sur le lithium. Pourquoi l'enjeu de leur possession prédomine déjà le 21e siècle ?

🔵Terres dites «rares»

C'est pourquoi Trump veut exploiter le sous-sol de l'Ukraine tout comme Poutine. Ces terres dites «rares» regroupent des éléments très diversifiés. Très exactement 17 métaux aux propriétés magnétiques et électromagnétiques fantastiques. Ils dégagent plus d'énergie et moins de pollution. Le terme «rare» n'est pas vraiment approprié car on en trouve dans l'écorce terrestre. Des roches que l'on peut dissoudre dans l'eau.

Elles sont difficiles à exploiter comme le plomb, le cuivre et le zinc. En outre, les techniques pour la séparation sont très coûteuses. Mais à quoi servent-elles ? Nous les retrouvons dans nos smartphones, dans les lentilles de télescope. Mais leur exploitation acidifie les cours d'eau, contamine l'air, libère des gaz toxiques et rejette même des éléments radioactifs. On les trouve surtout en Chine, au Vietnam, mais en moindre quantité au Brésil, en Russie et en Inde. Elles jouent un rôle fondamental dans la transition énergétique en cours dans le monde dans des domaines vitaux comme les télécommunications, la défense, l'aérospatiale, la médecine (rayons X et thérapies contre le cancer.

L'immense Chine a découvert sur son territoire de vastes gisements de ces terres «rares». Dans cette guerre commerciale, la Chine a pour stratégie de suspendre l'exportation de ces terres «rares» pour n'en produire que 15 000 tonnes par an. Elle militarise même ses terres «rares», qui sont incontournables dans les voitures électriques, les robots, les missiles. Elle exerce un contrôle très strict n'ayant plus besoin de ce que lui fournissait le Myanmar (ex-Birmanie). Voilà ce qui explique la guerre commerciale que mène Trump contre la Chine. Les États-Unis possèdent des gisements en Californie. Ils ont pris de l'avance dans la méthode d'extraction. Un modèle à suivre ?

🔵Le plus vaste gisement d'or

La Chine a découvert dans la province de Hunan le plus vaste gisement d'or jamais répertorié. Ça va peut-être bouleverser le marché de l'or dans l'économie mondiale. Ce gisement aurifère compte 40 filons distincts mais ils ne seraient que la pointe de l'iceberg. Une fortune souterraine estimée à plusieurs milliards de dollars. Cet or est le symbole de la puissance et de la stabilité financière.

Elle a choisi de ne pas inonder le marché mondial et de sauvegarder ses précieuses réserves. Mais là aussi, l'extraction de cet or pose des problèmes au niveau de la pollution. Il faudra qu'elle trouve un juste équilibre entre l'exploitation de cette énorme richesse et la protection de l'environnement.

Quant au Canada que Trump voudrait accaparer, ce pays a peut-être trouvé la réplique à cette colonisation américaine qu'il combat. Il se trouve que pour exploiter ces gisements, Métaux Torngat située au Québec serait la meilleure entreprise en matière d'extraction de ces métaux. Elle a même proposé ses services à la Chine sous la forme d'un projet au coût de 750 millions de dollars.

🔵Du lithium au Tibet

Ces terres «rares» jouent un rôle primordial dans les nouvelles technologies. À nouveau, c'est la Chine qui a décroché le jackpot. Elle vient de découvrir dans son sol un gisement colossal de lithium évalué à 700 milliards de dollars. Le lithium est indispensable pour les batteries de voitures électriques et dans toutes les énergies renouvelables, telle que l'éolienne. La Chine a depuis triplé sa part de marche (16,5 %). Son gisement est estimé à 10 millions de tonnes mais, une fois de plus, la technique d'extraction pose de gros problèmes environnementaux. Comment réduire l'impact écologique ?

À l'avenir, vers 2035, la pression sur ces réserves de terres «rares» et de lithium sera très forte. Les estimations s'élèvent à 750 milliards de dollars. Au vu de ces derniers développements, la Chine devrait alors posséder 60 % de ces technologies nouvelles. Ce pays devrait alors occuper la première place dans l'économie mondiale. C'est l'obsession de Trump qui se détourne de l'Europe pour scruter la zone Indopacifique, principalement la Chine détentrice de métaux stratégiques. Cette dernière ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle vise le sous-sol africain, d'où le contrat signé avec le Mali.

Plusieurs États africains tournent le dos à l'Occident pour se trouver d'autres partenaires. C'est le cas de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), mondialement connue pour ses ressources minières. Pour le lithium, les États-Unis comptent sur des alliés en Amérique Latine (Chili, Argentine) et l'Australie. Cette dernière pourrait en profiter pour que Trump la ménage dans sa distribution de taxes démesurées.

Quant à l'appellation terres «rares», elle est issue de l'anglais rare earth element. Sur le plan local pour être terre à terre, c'est vrai que les terres sont devenues «rares», mais pour d'autres raisons. Même un lopin (petite parcelle). Laisse... béton !

Nouveaux gisements de métaux rares

La liste suivante vient actualiser la chronique du jour.

∎**La Chine :**Gisement d'or massif équivalent à 1 000 tonnes d'or dans la province de Liaoning. Haute concentration et facile à extraire. Elle rejoint les plus grands producteurs commel'Afrique du Sud et l'Australie. Utile pour les batteries et industries électroniques. Opérationnel dans plusieurs années alors qu'elle souffre de pénurie. Finie la dépendance de la Chine sur les États-Unis après la découverte d'un gisement de 35 millions de tonnes de quartz dans les montagnes du Xinjiang. La pureté de ce quartz lui permet de résister à des contraintes thermiques extrêmes lors de la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux photovoltaïques.

∎Les États-Unis : Gisement colossal de lithium, soit dix fois la consommation mondiale. De 5 à 19 millions de tonnes dans l'Arkansas. Les USA deviendront le leader mondial du quartz, ce qu'est actuellement la Chine (60 %). Voilà qui baisserait le coût des batteries et voitures électriques.

∎La France : Secret gardé par ce pays sur un site de terres 'rares' évalué à des milliards d'euros. Des ressources de haute valeur technologique. En Occitanie, le plus grand gisement d'or en Europe, le forage a déjà commencé. En Corse, gros gisement de lithium sous les montagnes. Dans la Creuse, gisement d'or noir (pétrole) évalué à 7 milliards d'euros. Dans le Cantal, gisement de cobalt, qui entre dans la fabrication de batteries. À l'avenir, autonomie énergétique et technologique assurée. Actuellement, c'est la République démocratique du Congo qui renferme 70 % du cobalt mondial.

Dans les Alpes, gisement de niobium évalué à 30 millions d'euros. Métal rare et précieux qui renforce l'acier, s'intègre aux composantes électroniques. Métal essentiel pour les aimants des super-conducteurs, notamment dans l'aviation. Il résiste à des températures élevées pour fabriquer moteurs et turbines d'avion. Utilisé dans la technologie de pointe. Dans l'est de la France, gisement de scandium, un métal rare. Il entre dans la fabrication d'alliages légers et performants, des céramiques avancées, des lasers à haute performance. Évalué à 22 milliards d'euros.

Dans le Lot-et-Garonne, gisement d'un minerai essentiel : le barytine. Il aide à fluidifier le forage dans l'industrie pétrolière et entre dans la production de plastiques, peintures et caoutchoucs. Dans la Lozère, un gisement de néodyme, dont l'existence a été gardée secrète pendant six ans. Valeur 12 milliards d'euros. Indispensable dans la fabrication d'aimants permanents et d'appareils technologiques.

Ce pays deviendrait le leader dans l'extraction de certains métaux rares. Une aubaine pour l'économie française en pleine crise. Croissance économique en vue à condition que ces extractions respectent l'environnement. Par ailleurs, la Chine ne veut plus exporter certains métaux vers les USA à moins d'avoir décroché des permis spéciaux. L'Europe souffre aussi de ces restrictions.

∎L'Ukraine : Ce pays convoité renferme 20 types de minéraux indispensables. Contrat en cours de signature avec les USA pour leur exploitation. Sont concernés le titanium et le graphite. Ce dernier est très utile pour les batteries, les smartphones et d'autres objets électroniques. Aussi utilisé pour les lubrifiants, les freins et la fabrication d'acier. Le titanium est léger, résiste à la corrosion, est utilisé pour les implants, dans l'aérospatiale et des équipements de haut niveau pour le sport. Sans oublier les avions militaires et les sous-marins. Sa richesse en lithium est à l'étude mais prometteuse.