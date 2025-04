Ile Maurice: Pourquoi l'offre bahreïnienne a supplanté celle d'Oman ?

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) s'accélère sur l'attribution controversée d'un contrat pétrolier géant de Rs 30 milliards à la compagnie bahreïnienne Mercantile & Maritime Group (MMG). Ce contrat, octroyé en 2023 par la State Trading Corporation (STC) sous la direction de Rajiv Servansingh (photo), continue de susciter de lourds soupçons de favoritisme et de manquements graves aux procédures d'appel d'offres.

Hier, quatre hauts responsables du comité technique de la STC ont été interrogés comme témoins par les enquêteurs du FCC. Il s'agit du Financial Manager, de l'Assistant Commercial Manager, du Commercial Manager et de l'Audit Manager - tous ayant siégé au sein du comité ayant validé l'offre de MMG. Une offre présentée comme «avantageuse»... mais à quel prix ? Qui aurait ordonné le choix de MMG? Selon des informations obtenues, la FCC tente de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles l'offre de MMG a été présentée et approuvée, alors même que la société n'était pas parmi les soumissionnaires initiaux, et qu'une entreprise publique omanaise avait soumis une offre moins chère.

Les enquêteurs cherchent à répondre à plusieurs questions essentielles. Comment l'offre de Bahreïn a-t-elle été introduite dans le processus ? Qui l'a présentée au comité technique ? Une pression aurait-elle été exercée par Rajiv Servansingh ou d'autres cadres supérieurs ? Le processus d'évaluation a-t-il été biaisé en faveur de MMG ?

Ses outils informatiques passés au crible, le jeudi 24 avril, Rajiv Servansingh a été entendu par la FCC. La même semaine, un technicien pétrolier a exposé les détails du mécanisme de tarification au Petroleum Desk. L'attention se porte notamment sur des arguments de paiement en roupies, une période de règlement de 60 jours et une réduction de prime, avancés comme des avantages décisifs pour MMG. Des avantages qui auraient été mis en avant pour écarter l'offre pourtant plus compétitive du fournisseur omanais.

🟦Opacité, favoritisme et abandon du processus d'appel d'offres

Un point particulièrement préoccupant soulevé par la FCC : l'abandon total du processus d'appel d'offres, remplacé par une attribution directe du contrat à MMG. Ce procédé, contraire aux normes habituelles de transparence, soulève de sérieuses interrogations sur les pratiques internes de la STC à l'époque. Le ministère du Commerce, aujourd'hui sous une nouvelle direction, a exprimé son étonnement face à la non-divulgation du montant final payé. Si, à ce stade, les quatre membres du comité technique sont interrogés en qualité de témoins, leur audition pourrait faire émerger des respon- sabilités individuelles dans la validation d'une décision lourde de conséquences financières.

🟦Enquête de la FCC sur Intrasia Corporate Services Ltd

Alors qu'il y a une enquête sur le processus de l'octroi du contrat accordé à MMG, une enquête parallèle est menée par les enquêteurs de la FCC sur la société Intrasia Corporate Services Ltd, qui agit comme secrétaire de la compagnie, et son implication dans la société MMG.

MMG est une société privée enregistrée le 4 août 2023 à Maurice. Son siège social est situé à Seraphic Lane, La Casetta, Calodyne, avec une adresse effective jusqu'au 28 février 2025. L'entreprise est spécialisée dans la vente en gros de combustibles solides, liquides et gazeux, ainsi que des produits connexes. Le capital social de la compagnie s'élève à Rs 100, avec 100 actions. Son actionnaire principal est Murtaza Ali Lakhani, qui détient la totalité des actions. Les directeurs de la société sont Murtaza Ali Lakhani, Liinaa Kareena Neisius et Benoît Marie Puga, avec des nominations respectivement le 3 août 2023 et le 16 octobre 2023.

Le secrétaire de l'entreprise est assuré par Intrasia Corporate Services Ltd depuis le 27 octobre 2023. La société exerce ses activités commerciales principalement à l'Aventure du Sucre Street, Block 3, The Strand, Beau-Plan, Pamplemousses.

🟦Procédure d'attribution douteuse de contrat

Contrat attribué par la STC sans appel d'offres formel. MMG n'aurait pas participé à l'appel d'offres initial, mais a été retenue après coup pour des «conditions favorables».

🟦Montants payés largement supérieurs à ceux annoncés

Le gouvernement avait déclaré un contrat de Rs 16 milliards alors que Rs 29,8 milliards ont été versées à MMG, sans justification claire.

🟦Paiements convertis en devises étrangères

Bien que les paiements aient été annoncés en roupies mauriciennes, MMG les aurait convertis en dollars via une banque locale.

🟦Absence de publication du contrat

Le contrat entre MMG et la STC n'a pas été rendu public. Société nouvellement créée, incorporée en août 2023, MMG n'a aucun historique d'activités connu à Maurice, ce qui interroge sur sa capacité opérationnelle réelle.