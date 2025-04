Maroc: Le Forum international de l'étudiant fait escale à Laâyoune

La ville de Laâyoune a accueilli, mardi et mercredi, la 14ème édition du Forum international de l'étudiant initiée par le "Groupe de l'Etudiant marocain".

Organisée en partenariat avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) Laâyoune -Sakia El Hamra, cette manifestation estudiantine a pour objectif de promouvoir l'information de proximité pour favoriser une meilleure orientation des jeunes à l'échelle régionale, à travers des rencontres directes avec des experts et spécialistes de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable du "Groupe de l'Etudiant marocain", Kawtar Abdellaoui, a souligné que cette plateforme d'aide à l'orientation fournit aux élèves toutes les informations sur les filières et les cursus offerts aussi bien au niveau de l'enseignement supérieur que de la formation professionnelle.

Mme Abdellaoui a noté que ce forum rassemble les professionnels de la formation qui sont à l'écoute des jeunes pour répondre à leurs questionnements par rapport aux différentes filières et les informer sur les débouchés des études envisagées.

Pour sa part, le Chef de service chargé de l'encadrement des établissements scolaires et de l'orientation à la Direction provinciale de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Laâyoune, Abdelhamid Dliâ, a indiqué que cette caravane cible notamment les élèves de la deuxième année du baccalauréat issus des différentes filières, en vue de les rapprocher des établissements d'enseignements supérieurs publics et privés.

Ce forum s'assigne également pour objectif de répondre aux interrogations et questionnements des élèves au sujet de leurs projets personnels, et de les accompagner dans leurs choix d'orientation post-baccalauréat, a-t-il avancé.

Cette manifestation estudiantine, a-t-il poursuivi, tend aussi à aider les élèves dans la prise de décision en matière de choix des études et des carrières, à travers notamment des rencontres directes avec les conseillers chargés de l'orientation relevant de la Direction provinciale.

Lors de cette édition, plus de 60 exposants ont procédé à la présentation de supports de communication regroupant des fiches techniques des établissements de formation marocains et étrangers, ainsi que les dates des concours dans les grandes écoles d'enseignement supérieur.