Togo: Une démonstration de puissance pour le 65e anniversaire

Un imposant défilé militaire se tiendra dimanche matin à Lomé. Le président de la République, Faure Gnassingbé, présidera la cérémonie, marquant ainsi l'importance de cet événement dans un contexte sécuritaire régional toujours sensible.

Sous la tribune présidentielle, prendront place les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, ainsi que les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité au Togo.

Durant deux à trois heures, les forces armées togolaises défileront devant la Nation, offrant au public et aux officiels un aperçu du haut niveau de préparation de l'armée.

Le défilé mettra en avant toutes les composantes de la défense nationale : armée de terre, armée de l'air, marine, gendarmerie, forces spéciales, unités de lutte antiterroriste, ainsi que des équipements récemment acquis pour renforcer la sécurité intérieure et la souveraineté nationale.

Dans un contexte régional marqué par la menace terroriste et l'instabilité dans le Sahel, le Togo a engagé d'importants efforts pour professionnaliser et moderniser ses forces armées. Le renforcement des capacités opérationnelles, l'amélioration du renseignement, et l'acquisition de nouveaux matériels, notamment des véhicules blindés, des drones, et des moyens de communication sophistiqués, témoignent de cette dynamique.

Le défilé sera aussi l'occasion pour les Togolais de saluer l'engagement et le sacrifice des forces de défense et de sécurité, qui veillent quotidiennement à la protection du territoire et à la préservation de la paix civile.

Ce 65e anniversaire ne sera donc pas seulement une célébration historique, mais aussi une démonstration de force, de résilience et d'unité nationale sous le commandement du président Faure Gnassingbé.