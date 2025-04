Le Togo s'apprête à vibrer au rythme de la petite reine. Du 16 au 24 mai 2025, la 30e édition du Tour Cycliste International du Togo promet un spectacle de haut niveau, entre compétition acharnée et célébration nationale.

Organisé par la Fédération Togolaise de Cyclisme (FTC), cet événement ne se contente pas de réunir des coureurs : il traverse tout un pays, de Lomé à Cinkassé, en passant par une mosaïque de paysages, de cultures et de défis. Nouveauté marquante cette année : dix étapes sont au programme, contre six lors des précédentes éditions. De quoi offrir aux spectateurs une immersion totale dans l'effort, la stratégie et l'esprit d'équipe.

Mais ce Tour est aussi un hommage. Impossible d'évoquer cette course sans saluer la mémoire de Francis Ducreux, ce passionné qui a su transformer une idée en rendez-vous incontournable pour les cyclistes d'Afrique. Disparu en 2018, il laisse derrière lui un héritage vivant, que chaque coup de pédale vient aujourd'hui honorer.

À travers cette édition anniversaire, le Togo affiche clairement ses ambitions : promouvoir le cyclisme, révéler ses jeunes talents et affirmer sa place sur la carte sportive internationale. Plus qu'une course, c'est une fête du sport, une traversée du pays, et un message d'espoir porté par des centaines d'athlètes prêts à tout donner.

Rendez-vous sur les routes du Togo, là où l'effort rencontre la passion, et où chaque étape écrit un peu plus l'histoire du cyclisme africain.