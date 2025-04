Addis-Abeba — Le Grand Barrage de la Renaissance permettra non seulement aux pays d'Afrique de l'Est d'accéder à l'électricité, mais favorisera également le développement régional en créant un effet d'entraînement et des retombées économiques dans toute la région, ont déclaré les participants à la conférence de la Fédération africaine de soudage (TWF-Afrique) qui s'est tenue récemment à Addis-Abeba.

S'adressant à l'ENA, le directeur exécutif de la TWF-Afrique, Ayo Adeniyi, a souligné l'importance de la collaboration entre les pays africains, soulignant qu'aucun pays ne peut prospérer isolément.

À cet égard, le Grand barrage favorisera une relation symbiotique qui renforcera la coopération régionale en générant suffisamment d'énergie pour les pays voisins.

Selon Adeniyi, l'approche collaborative de l'Éthiopie visant à intégrer la région dans l'hydroélectricité est essentielle à la croissance, au développement et à l'intégration de l'Afrique.

Confidence Lekoane, directrice exécutive par intérim de l'Institut sud-africain de soudage, a déclaré que le GERD est appelé à devenir l'une des plus grandes installations hydroélectriques au monde, soulignant ainsi l'impact potentiel du projet sur la disponibilité énergétique en Afrique.

L'électricité reste une ressource rare dans de nombreuses régions d'Afrique, a souligné Lekoane, ajoutant que le Grand barrage permettra ainsi au continent d'exploiter efficacement l'énergie verte.

La directrice exécutive par intérim a déclaré que l'Éthiopie jouit d'une position avantageuse pour distribuer une énergie durable à ses pays voisins.

Cette capacité permettra non seulement aux nations d'accéder à l'électricité, mais aussi de favoriser le développement régional, créant ainsi un effet d'entraînement et des retombées économiques positives dans toute l'Afrique de l'Est.

Selon elle, l'engagement en faveur du partage des ressources énergétiques souligne l'importance de la collaboration pour répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique.

En travaillant ensemble, les pays africains peuvent bâtir un continent plus résilient et intégré, moteur du progrès et de la prospérité pour tous, a-t-elle souligné.

Lekoane a souligné que le rôle du Grand barrage dans l'avenir énergétique de l'Afrique est devenu de plus en plus évident, soulignant l'importance de l'unité et de la coopération pour parvenir à une Afrique durable et intégrée.