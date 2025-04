Gabon: Mesures gouvernementales face aux inondations en RDC

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a récemment annoncé une série de mesures pour répondre aux inondations qui ont frappé Kinshasa et d'autres régions. Lors d'un briefing de presse le jeudi 24 avril 2025, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando Mboyo, a notamment souligné la nécessité d'instaurer un système de gestion indépendante pour chaque entreprise de fabrication d'emballages et de déchets plastiques.

Suite aux inondations des 4 et 5 avril 2025, Guy Loando a insisté sur l'importance d'une action coordonnée : « Notre gouvernement a immédiatement réagi, en commençant par Kinshasa, mais aussi au niveau national. Le Vice-Premier ministre de l'Intérieur a mis en place un comité de crise regroupant toutes les administrations concernées. »

Le comité de crise a analysé les causes des inondations sous différents angles : technique, structurel et financier. Un plan d'urgence élargi a été élaboré pour mettre en oeuvre des actions concrètes sur les plans social, technique, légal et réglementaire.

« Au niveau technique, il a été demandé de surveiller les zones dites interdites. Nos compatriotes choisissent souvent eux-mêmes où s'installer, ce qui conduit à une occupation anarchique du territoire », a déclaré Guy Loando, ajoutant que « les mauvaises pratiques d'aménagement du territoire contribuent à aggraver la situation. »

Plan d'urgence et coordination

Le plan d'urgence a été conçu en collaboration avec tous les secteurs concernés par les catastrophes naturelles. Supervisé par le Comité permanent d'Arlette d'Urgence (CPAU), il vise à clarifier les rôles de chaque secteur lors des interventions en cas d'inondation.

Face à l'augmentation des inondations, le gouvernement de la RDC a pris ces mesures pour protéger la population et améliorer la gestion des risques. La mise en oeuvre de ces stratégies sera essentielle pour prévenir de futures catastrophes et assurer un aménagement du territoire plus respectueux des normes et des besoins de la population.