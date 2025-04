Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO remet à l'OR le premier lot de matériel pour le pont Semuliki

La MONUSCO a remis, vendredi 25 avril, un premier lot de matériel à l'Office des routes en vue de la réhabilitation du pont Semuliki, reliant la cité frontalière de Kasindi-Lubiriha aux villes de Beni et Butembo (Nord-Kivu).

La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de la société civile et de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Le pont Semuliki, d'une importance capitale pour les échanges commerciaux, présente des fissures inquiétantes et menace de s'effondrer, risquant ainsi d'interrompre le trafic sur l'axe Beni-Kasindi, principale voie d'import-export du Grand Nord.

12 conteneurs attendus pour la réhabilitation

Le chargé de la supervision technique du projet à la MONUSCO, Nana Ombeni Kambale, a expliqué qu'au total, 12 conteneurs de matériel sont attendus pour cette opération :

« Nous avons 12 conteneurs. Le pont que nous avons est un pont Acrow de 35 mètres. Alors, tout le pont complet est contenu dans ces douze conteneurs. Ce premier conteneur contient des panneaux, et les prochains transporteront un pont complet Acrow 700XS d'une portée de 35 mètres, avec une capacité de plus de 25 tonnes. Au lieu de fournir seulement une partie, la MONUSCO a choisi d'offrir l'ensemble du pont, ce qui permettra de résoudre non seulement les problèmes présents, mais aussi d'anticiper les défis futurs. »

Une intervention saluée par l'Office des routes

Pour Dieudonné Okunji, chef de brigade de l'Office des routes (OR) à Beni, cette action rapide de la MONUSCO répond au cri de détresse de la population, inquiète d'une coupure imminente du trafic sur cet axe stratégique :

« Nous sommes très satisfaits, car jusqu'à aujourd'hui nous étions très inquiets à cause de l'interruption du trafic. > C'est donc une grande joie de voir la MONUSCO nous aider à trouver une solution au problème du pont. Nous venons de recevoir les éléments et les matériaux nécessaires, et si tout se passe bien, nous pourrons démarrer les travaux dès lundi. »

Appel à éviter la spéculation sur les prix

De son côté, le vice-président territorial de la FEC/Beni, Cléophas Paluku Kahongya, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement provincial et la MONUSCO pour cette initiative.

Il a également appelé la population à ne pas céder à la spéculation sur les prix des produits de première nécessité :

« C'est un sentiment de satisfaction. Aux opérateurs économiques, nous disons de ne pas spéculer sur les prix, que ce soit le prix du carburant ou celui des produits de première nécessité. »

Depuis deux semaines, les véhicules de plus de 20 tonnes ne sont plus autorisés à traverser le pont, compliquant l'approvisionnement en produits essentiels dans la région de Beni