Afrique: Pavillon de l'agence Tunis Afrique Presse à la 39ème Foire internationale du livre de Tunis

TUNIS — Plus de 1120 documents production de l'agence Tunis Afrique (TAP) et matériel journalistique d'archives sont exposés au pavillon de l'agence à la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), au parc des expositions du Kram, qui accueille cette année 313 exposants représentant 29 pays, en plus de 33 institutions publiques et plus de 110 000 titres.

L'agence participe avec un pavillon (n ° 1120, hall 1) tout au long de la durée du FILT organisé dans sa 39ème édition du 25 avril au 4 mai 2025 sous le slogan "Lire pour construire". Ce pavillon présente des dépêches, des photographies et des livres édités par d'anciens journalistes de l'agence TAP, premier et unique fournisseur d'information publique en Tunisie depuis sa création le 1er janvier 1960

Le pavillon offre aux visiteurs une évasion dans l'histoire écrite et visuelle de l'agence à travers sa couverture de l'actualité politique, économique, sociale, sportive, culturelle, nationale et internationale, depuis plus de six décennies.

"Message à tous les abonnés, le 1er janvier 1961, l'agence Tunis Afrique Presse diffuse sa première dépêche annonçant l'inauguration de son service d'informations générales en arabe et en Français", peut-on lire dans le texte de la première dépêche diffusée par l'agence et qui célèbre cette année son 65ème anniversaire.

Les photos exposées retracent les plus grands évènements nationaux depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. D'anciens appareils photographiques et autres instruments qui étaient en usage dans l'écriture des dépêches avant l'avènement du numérique sont également exposés.

Le photojournalisme est l'un des piliers de l'agence a un patrimoine énorme en cours de numérisation depuis quelques années. La photothèque de l'agence contient plus d'un million et demi de photos d'archive qui remontent à l'époque de pré-indépendance.

Les archives de documentation réunissent plus de 12 mille dossiers de presse et de 2500 biographies de personnalités tunisiennes, sur supports papier et numérique mis à la disposition des clients et des chercheurs.

L'agence est parmi les principaux partenaires médiatiques du FILT, rendez-vous littéraire et culturels annuel d'envergure internationale organisé par le ministère des Affaires Culturelles. Parmi les autres médias présents au FILT, on cite notamment le prestigieux journal La Presse qui est le premier quotidien francophone tunisien.

Les visiteurs pourront découvrir les coulisses du travail dans le journalisme d'agence et les trésors du patrimoine médiatique national au pavillon de l'Agence TAP offrant une occasion rare pour voir des documents et des archives rarement accessibles au public.

Créée le 1er Janvier 1961, l'agence Tunis Afrique Presse est une agence de presse nationale qui constitue la première source officielle d'information en Tunisie. Le staff de la rédaction au siège de la TAP à El Manar (Tunis) est composé de journalistes reporters, photographes, vidéastes, documentalistes en plus d'un réseau de correspondants sur l'ensemble de la république qui assure la couverture médiatique 7j/7.

L'agence diffuse plus de 100 mille dépêches par an en trois langues (arabe, français et anglais) pour ses abonnés, notamment les médias nationaux et médias étrangers, principalement les agences de presse arabes et internationales.

La totalité de l'actualité quotidienne est publiée en ligne sur le site de l'agence www.tap.info.tn/fr qui diffuse sa production en plusieurs formats : texte, photo, vidéo, infographie, et produit plus de 50 mille photos par an.