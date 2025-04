Afrique de l'Ouest: Le Président de la Commission de l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste perpétrée le 17 avril 2025 contre l'armée béninoise dans la zone des trois frontières du Bénin, du Niger et du Burkina Faso

Le Président de la Commission de l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste perpétrée le 17 avril 2025 contre l'armée béninoise dans la zone des trois frontières du Bénin, du Niger et du Burkina Faso, et réaffirme la détermination de l'UA à faire face au terrorisme dans le Sahel

Addis-Abeba, le 26 avril 2025 - Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, condamne avec la plus grande fermeté l'odieux attentat terroriste perpétré le 17 avril 2025 contre l'armée béninoise dans la zone des trois frontières entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Cet acte lâche, qui a entraîné la perte tragique de vies humaines et fait plusieurs blessés parmi les soldats, souligne une fois de plus les graves problèmes de sécurité auxquels la région est confrontée.

Le Président présente ses sincères condoléances aux familles des soldats décédés, au gouvernement et au peuple de la République du Bénin, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

De tels actes de violence sont inacceptables et représentent une menace directe non seulement pour la République du Bénin, mais aussi pour l'ensemble de la région.

Le Président note que ces attaques mettent en évidence le besoin urgent d'une coopération renforcée entre les États voisins pour faire face à la menace croissante posée par les groupes terroristes opérant dans le Sahel.

Le Président réaffirme l'engagement et le soutien indéfectibles de l'UA au gouvernement et au peuple béninois dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.