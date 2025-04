Guinée: Cas Aliou Bah - « Cette justice est au service du pouvoir », dixit Cellou Dalein Diallo leader de l'UFDG

L'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu ce samedi 26 avril 2025 son assemblée générale hebdomadaire au siège national du parti sis à la Minière dans la banlieue de Conakry.

Par vidéoconférence depuis l'étranger, le leader dudit parti, El Hadj Cellou Dalein Diallo en entamé en remerciant l'ensemble des militants et sympathisants présents à cette assemblée avant de fustiger les démarches de la junte au pouvoir dans cette transition.

<< Je remercie et je félicite votre présence, mais surtout pour votre constance et votre fidélité aux idéaux de notre grand parti l'UFDG. Constance et fidélité qui existent dans le contexte actuel suffisamment de courage et de dignité. Parce que comme vous le savez ce contexte est marqué par une vaste campagne d'intimidation et de corruption. Pour créer le sentiment que toute la Guinée milite désormais en faveur du parjure et de la confiscation du pouvoir par le Général Mamadi Dombouya. La justice instrumentalisée, elle déclenche des poursuites sans objet, prononce des condamnations sans base légale contre les leaders politiques, contre les acteurs de la société civile ou parfois contre des simples citoyens qui ne font que critiquer ou dénoncer ce qu'ils considèrent comme des dérives du pouvoir ou de la violation des droits humains et des libertés fondamentales>>, a dénoncé le président de l'UFDG.

Il ajoute en dénonçant également le comportement de la justice guinnéenne.

<< Le cas le plus illustratif, le plus récent, c'est celui d'Aliou Bah. Qui comme vous le savez est très critique, condamné à 2 ans de prison pour << offense au Chef de l'État <<, Aliou Bah n'a jamais offensé. Mais, seulement, il a le courage de dénoncer ce qu'il considère contraire à la loi, et contraire aux libertés fondamentales. Et il vient d'être requis contre ce jeune que je salue au passage, 5 ans de prison. Donc, cette justice est au service du pouvoir. Mais les magistrats ont aussi peur, parce que la campagne d'intimidation ne touche pas seulement les acteurs de la société civile, les commerçants et les infirmières, cette campagne et la corruption visent tout le monde >>, a-t-il mentionné.

Il termine en laissant entendre qu'ils ne soutiendront jamais cette junte au pouvoir face à ces tueries.