Guinée: Retour à l'ordre constitutionnel - « Nous ambitionnons de participer aux élections » (Yatigna Mansaré)

Dernièrement, une rencontre d'échange entre le Front National des Jeunes des Partis Politiques (FONAJEP) et les cadres du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) s'est tenue au sein dudit département, à Kaloum. Objectif, parler de la campagne d'information et de sensibilisation des jeunes des partis politiques pour le recensement biométrique.

Yatigna Mansaré, président du Bureau Exécutif National de ladite structure explique leur ambition concernant les futurs échéances électorales.

<< Nous qui sommes acteurs politiques, nous ambitionnons de participer à des élections que ça soit municipale, communale ou législative pourquoi pas présidentielle. Pour être électeur, il faut être recensé. Donc, nous sensibilisons nos collègues à venir massivement se faire recenser afin d'être dans le fichier électoral. Et à partir de cet instant, on pourrait jouir le droit d'être éligible aux différentes élections à venir >>, a indiqué le président du FONAJEP.

Zenab Touré, directrice nationale des questions politiques et électorales du MATD a rappelé aux militants des différents partis politiques l'importance de participer au recensement.

<< C'est le moment d'expliquer aux jeunes militants des partis politiques, que c'est un devoir citoyen de se lever et d'aller se faire recenser. Nous avions besoin d'eux, et ils sont aussi une structure qui est implantée sur tout le territoire national. Ils vont aller sur le terrain à travers leur structure, nous aider à informer, à sensibiliser et à mobiliser les jeunes de tous les partis politiques >>, a précisé la directrice.

À la fin de la rencontre, ladite structure a procédé à la signature de leur participation au processus électoral en Guinée.