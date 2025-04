ALGER — Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a souligné, samedi à Alger, la nécessité d'unifier et de conjuguer les efforts pour lutter contre la contrefaçon et les pratiques illégales menaçant les droits de la propriété intellectuelle, afin de protéger l'économie nationale et atteindre les objectifs escomptés.

Cette déclaration a été faite lors d'une conférence organisée par la Direction générale des douanes (DGD) sous le thème "Protection de la propriété intellectuelle : pour préserver la production nationale", à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée le 26 avril de chaque année, en présence de membres du Gouvernement, de représentants des secteurs ministériels concernés et des corps de sécurité, d'organisations patronales, et de représentants d'entreprises économiques publiques et privées.

De son côté, le Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, a souligné l'importance de la protection des droits de propriété intellectuelle, étant la première ligne de défense contre la contrefaçon et les actes de piraterie, et un levier essentiel pour soutenir le développement économique".

"Cette démarche s'inscrit en droite ligne avec l'intérêt majeur que les hautes autorités accordent à la production nationale et à l'innovation", a-t-il ajouté, affirmant que cela "requiert un système efficace de protection de ces droits, qui est à même de protéger l'effort créatif et les marques nationales et d'encourager les industries à valeur ajoutée".

Il est également nécessaire, selon le Général-major Bakhouche, d'unifier les efforts pour lutter contre la contrefaçon qui est la violation la plus importante et la plus répandue touchant les droits de propriété intellectuelle, et ce, en mettant en place "un système institutionnel intégré pour contenir le mouvement des échanges, notamment extérieurs, en veillant à ce que les marchandises contrefaites n'infiltrent pas le marché national ou soient réexportées vers d'autres pays".

De son côté, le directeur général de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Abdelhafid Belmehdi, a souligné l'importance de cette rencontre, d'autant qu'elle intervient dans une "conjoncture importante" pour l'économie nationale et dans un contexte marqué par le soutien apporté aux entreprises pour promouvoir la production nationale et la rendre plus compétitive sur le marché national et les marchés internationaux.

Il a également souligné le rôle de la propriété industrielle dans la "protection de l'économie contre tous les éléments et les opérateurs parasites qui nuisent au consommateur et à l'économie nationale dans son ensemble".

Cette conférence vise à renforcer la coordination entre les organismes nationaux concernés par la lutte contre la contrefaçon, en présentant leurs efforts et en échangeant les expériences et les meilleures pratiques dans ce domaine, et en valorisant les initiatives visant à protéger la production nationale, tout en identifiant les problèmes soulevés et en proposant des recommandations pratiques qui peuvent être mises en oeuvre, améliorant ainsi l'efficacité des interventions sur le terrain, selon les explications données lors de cet événement.

La rencontre a été marquée par plusieurs séances-débat qui ont abordé le cadre juridique et réglementaire de la protection des droits de la propriété intellectuelle, les répercussions de la contrefaçon sur l'économie nationale et le rôle des différents acteurs dans la lutte contre ce phénomène, ainsi que les mécanismes de coopération entre les services compétents et le renforcement des partenariats institutionnels dans ce domaine.

La rencontre a également été marquée par des interventions de qualité et des témoignages qui ont mis la lumière sur les expériences nationales dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle.