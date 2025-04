Tunisie: Début des intempéries sur les hauteurs ouest - Pluies et chutes de grêle prévues sur plusieurs régions (Vidéo)

Des conditions météorologiques instables débuteront ce dimanche soir 27 avril 2025, avec des pluies qui devraient affecter la plupart des régions tunisiennes, notamment le nord et le centre, et possiblement le sud, avec un risque plus important pour la région de Gafsa.

Selon l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, les premières intempéries ont, bel et bien, débuté sur les hauteurs de l'ouest de la Tunisie, avec des précipitations notables signalées près de la ville du Kef. Des images prises à partir de la région de Borj El Aifa montrent déjà les premières pluies et chutes de grêle.

La même source a ajouté que les prévisions indiquent des quantités de pluie importantes, particulièrement sur les hauteurs ouest, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Siliana, et le nord de Kairouan, y compris des zones comme les Oueslatia. Les gouvernorats de Zaghouan, Ben Arous, Nabeul, ainsi que celui du Kef, devraient également être concernés par ces précipitations. Les autres régions du nord et du centre connaîtront des quantités de pluie variables, allant de faibles à modérées, avec de bonnes précipitations localisées.

Le phénomène des crues des oueds ainsi que des chutes de grêle sont également attendues sur les zones élevées, notamment sur les montagnes de l'ouest du pays. Une baisse des températures est aussi prévue, notamment dans le nord et sur les zones montagneuses.

Il est à noter que cette dégradation météorologique marque le début d'un épisode perturbé qui pourrait durer jusqu'au lundi 28 avril 2025, avec des conditions hivernales.