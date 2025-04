Afrique: Foire internationale du Livre et M.C. Ibn-Khaldoun - Saïed met la culture au-devant de la scène

Les restaurations de hauts lieux de Tunis, notamment ceux à vocation culturelle, se succèdent à un rythme soutenu grâce à un intérêt accru accordé par le Président de la République à ce volet de la dynamique nationale et à un suivi méticuleux de la réalisation des décisions prises à cet effet.

Après avoir ordonné la rénovation et la restauration de la piscine du Belvédère et le réaménagement de la Place Pasteur, le Chef de l'Etat a enchaîné, dans le même esprit de mise en relief du patrimoine culturel avec des décisions simultanées touchant la restauration de bon nombre d'endroits mythiques dont la maison de la culture Ibn-Khaldoun, la Place Barcelone, la Place Mongi-Bali en plein coeur de la Capitale, sans oublier les travaux de rénovation de la Médina de Kairouan et des Bassins des Aghlabides.

Un esprit d'efficacité et de célérité a marqué la concrétisation des projets en question puisque moins d'une année après l'annonce de la décision de la restaurer, la maison de la culture Ibn-Khaldoun vient d'être rouverte par le Président Kaïs Saïed qui l'a inaugurée en personne, vendredi, après des travaux menés sous la supervision directe de la Présidence de la République.

Ce bâtiment fétiche a été remis à neuf avec grand soin dans le sens où les maîtres d'oeuvre ont veillé à respecter son cachet architectural tout en lui conférant une touche de modernisation concernant les façades ainsi qu'une mise à niveau des installations électriques et techniques avec des équipements des salles munies, désormais, de technologies audiovisuelles de pointe.

La maison de la culture Ibn-Khaldoun, connue pour être un haut lieu d'événements et de rencontres entre intellectuels et passionnés de la culture, allant de la musique au théâtre en passant par des débats sur des thèmes de critique et de pensée, est appelée, par voie de conséquence, à retrouver son aura et son standing de symbole de la renaissance du patrimoine vivant.

On notera, par ailleurs, les propos tenus par le Président Kaïs Saïed assurant que la culture doit retrouver sa place centrale au sein de la société tunisienne et que les lieux culturels devaient être protégés et valorisés, avant d'annoncer que bien d'autres lieux culturels seront, bientôt, restaurés dans le souci de faciliter aux jeunes créateurs l'accès à la culture.

A noter que dans le cadre du suivi des projets initiés, le Chef de l'Etat a saisi cette occasion d'inauguration pour inspecter les travaux de réaménagement des places Barcelone et Mongi-Bali dont il avait donné l'ordre de procéder à leur mise à neuf.

Cette visite d'inspection intervient à peine six mois après une tournée similaire afin d'évaluer, justement,l'avancement des travaux de réaménagement de la maison de la culture Ibn-Khaldoun ainsi que les places Barcelone et Mongi-Bali et au cours de laquelle il a insisté sur la bonne exécution des travaux de restauration tout en recommandant de "ne pas se contenter de réparations superficielles".

Il faudra souligner que tout le long de l'exécution des travaux de restauration, le chef de l'État a toujours tenu à saluer le travail accompli par les forces armées tunisiennes, plus particulièrement la direction du Génie militaire, en un temps record et avec un sens aigu du professionnalisme.

On mettra en relief, à cette occasion, que la réouverture de la maison de la culture Ibn-Khaldoun a coïncidé avec la cérémonie d'ouverture officielle du 39e Salon international du livre de Tunis, tenu au Parc des expositions du Kram où le ministère de la Défense nationale a participé avec l'aménagement d'un stand dédié à la présentation et à la vente d'un bon nombre de ses publications.

A préciser, encore, que le ministère de la Défense a exposé des ouvrages présentant les symboles de la patrie et de l'armée tunisiennes à travers les époques mettant en exergue des recueils rendus publics lors des colloques ainsi que d'autres ouvrages portant sur les musées militaires.

Tout plaide ainsi en faveur d'une sollicitude sans relâche du Président de la République en faveur de la promotion de la culture et de la participation de toutes les forces vives de la nation à l'oeuvre de développement tous azimuts.