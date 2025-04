Tunisie: Coopération fructueuse et perspectives prometteuses

La brochure récemment rendue publique commémorant cinquante ans de coopération entre la Tunisie et le Japon est venue rappeler, justement, les relations excellentes entre les deux pays, marquées par la réalisation des intérêts mutuels dans un cadre gagnant/gagnant.

Il faut dire que cette publication constitue une initiative de plus pour mettre en exergue l'importance de cette coopération, élevée au rang de partenariat stratégique entre les deux pays dans le sens où chacune des deux parties y trouve son compte.

Il est à souligner que la coopération avec le Japon a toujours permis d'apporter une plus value à la Tunisie avec de nombreuses réalisations concrètes dans les divers secteurs socioéconomiques, dont notamment ceux de l'énergie, de l'industrie, de l'eau et du développement rural, sans oublier les échanges au niveau professionnel et humain.

Et si on regarde de plus près, chiffres à l'appui, on constate que le bilan de ce demi-siècle de coopération est largement positif avec des crédits d'un montant global de près de 7.318 milliards de dinars et des dons et coopération technique de l'ordre de 796 millions de dinars. Outre les échanges professionnels et humains avec plus de 500 volontaires envoyés, 759 experts mobilisés et 1.824 cadres et étudiants tunisiens formés au Japon.

La coopération a misé, également, sur l'impact apporté sur le terrain portant notamment sur les infrastructures de base, plus précisément la construction de centaines de kilomètres d'autoroutes et des centaines de mégawatts de puissance électrique, et ce, en plus des projets dans le domaine agricole permettant à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'exploitations agricoles d'accéder à l'eau potable et aux eaux d'irrigation.

L'autre particularité de taille dans les relations de coopération bilatérale tuniso-japonaise réside dans l'intérêt majeur accordé au transfert des nouvelles technologies et au climat de confiance donnant lieu à des efforts gigantesques menés par les volontaires de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) et les partenaires tunisiens durant les 50 dernières années.

Les projets et les programmes bilatéraux sont étendus à bien d'autres secteurs dont ceux de la santé, des industries pharmaceutiques, mais on signale, aussi, la coopération multilatérale qui associe, surtout, le continent africain avec une mention spéciale à la participation tunisienne à l'exposition universelle Osaka, Kansai 2025 et à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique Ticad 9.