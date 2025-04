Tunisie: L'UTAP lance la première expérience pilote d'un réseau continu de marchés des agriculteurs

L'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) a annoncé le lancement officiel, prévu pour le 22 mai 2025, de la première expérience pilote de création d'un réseau continu des marchés des agriculteurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération technique entre l'UTAP et la Coalition mondiale des marchés fermiers (WorldFMC), qui vise à organiser le marché de l'agriculteur tunisien sous une nouvelle forme et selon des normes modernes, tout en assurant la mobilité entre les différentes régions.

L'annonce a été faite à l'occasion d'une rencontre, dimanche à Tunis, entre le Président de l'UTAP, Moez Ben Zaghdane, et une délégation du WorldFMC, présidée par son directeur général, Carmelo Troccoli.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des programmes de partenariat et de coopération technique entre l'UTAP et le WorldFMC, visant à créer un réseau permanent et continu des marchés des agriculteurs en Tunisie. Ce réseau s'étendra à travers les différentes régions et favorisera une relation durable et directe entre l'agriculteur et le consommateur. L'organisation du marché des agriculteurs en Tunisie sera régie par un cahier des charges adopté par tous les pays membres du WorldFMC.