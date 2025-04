Tunisie: Sécurité routière - 1er trimestre 2025 - Un bilan encourageant

Si les accidents de la route ont baissé en nombre avec un léger mieux, ils restent souvent mortels et sources de drames familiaux indescriptibles. Des efforts restent à faire en matière de vigilance et de prudence au volant.

Les données en matière de sécurité routière au cours des 4 premier mois, de janvier à avril 2025, basées sur les statistiques de l'Observatoire national de la sécurité routière (Onsr) ressortent une baisse notable des accidents de la route. La situation de la sécurité routière en Tunisie au premier tiers de l'année 2025 est la résultante d'une consolidation des efforts de plusieurs intervenants et acteurs majeurs. Cela confirme une tendance positive en matière de sécurité routière, poursuivant l'amélioration observée les années précédentes. Les statistiques révèlent une diminution significative du nombre d'accidents, de décès et de blessés sur les routes tunisiennes durant cette période, témoignant de l'impact des efforts concertés, notamment ceux de la société civile par l'intermédiaire des associations et ONG en la matière.

Les statistiques clés portent d'abord sur le nombre d'accidents. Ce dernier est en nette baisse, ainsi que les victimes et blessés de la route qui ont suivi et ont tous reculé.

Triple baisse

L'Observatoire national de la sécurité routière (Onsr) a annoncé une diminution significative du nombre d'accidents de la circulation entre le début de l'année 2025 et le 17 avril, marquant une baisse de 25,04% par rapport à la même période en 2024. Selon un communiqué publié sur le site officiel de I'Onsr, le nombre d'accidents est passé de 1741 au cours des quatre premiers mois de 2024 à 1305 sur la période correspondante en 2025. Le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des accidents de la route porte une amélioration qui s'est également traduite par un recul du nombre de décès, passant de 329 à 313, soit une baisse de 4,86%. Le nombre de personnes blessées à la suite d'accidents de la route a également connu une nette diminution, passant de 2337 personnes en 2024 à 1786 en 2025, ce qui représente une baisse de 26,14%.

Ces chiffres positifs indiquent une progression notable dans la réduction de l'insécurité routière en Tunisie. La diminution significative des trois indicateurs clés (accidents, décès, blessés) suggère que les mesures de prévention, les campagnes de sensibilisation et le renforcement des contrôles continuent de produire des effets bénéfiques. Parmi les facteurs potentiels contribuant à cette amélioration, il y a l'impact des campagnes de sensibilisation. Les campagnes régulières de l'Onsr et des autres acteurs de la sécurité routière semblent avoir un impact croissant sur la prise de conscience des risques et l'adoption de comportements plus responsables par les usagers de la route.

Mais également, l'efficacité des contrôles routiers est devenu plus significatif. Le maintien d'une présence policière visible et l'application rigoureuse du code de la route contribuent à dissuader les infractions et les comportements dangereux. L'amélioration continue de l'infrastructure fait partie des actions en faveur d'une meilleure sécurité routière.

Les efforts d'amélioration et de maintenance du réseau routier, ainsi que l'optimisation de la signalisation, jouent un rôle dans la prévention des accidents. La sensibilisation accrue des jeunes conducteurs se fait d'autant plus sentir. Les initiatives spécifiques ciblant les jeunes conducteurs pourraient porter leurs fruits, contribuant à une diminution des accidents impliquant cette catégorie d'usagers.

L'application des nouvelles réglementations et les sanctions dissuasives comme le port obligatoire de la ceinture à l'avant et conseillé à l'arrière pourraient également avoir produit un impact tangible sur les comportements à risque. Mais la distraction au volant qui continue d'avoir libre cours, doit sans doute faire l'objet de mesures plus répressives.

Bien que les statistiques du premier tiers de 2025 soient encourageantes, il est crucial de maintenir la dynamique et de redoubler d'efforts pour consolider ces acquis et atteindre des objectifs de sécurité routière encore plus ambitieux. Il est également important d'analyser en détail les types d'accidents, leurs causes principales, les catégories d'usagers les plus touchées et les régions les plus concernées afin d'adapter les stratégies de prévention de manière ciblée et efficace.

En définitive, le premier tiers de l'année 2025 marque une étape positive pour la sécurité routière en Tunisie, avec une diminution notable des accidents, des décès et des blessés, selon les statistiques de l'Onsr. Ces résultats témoignent de l'efficacité des efforts déployés. Cependant, la vigilance et l'engagement continu de tous les acteurs sont indispensables pour maintenir à la hausse cette tendance et garantir la sécurité sur les routes à tous les citoyens tunisiens.