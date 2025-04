Sénégal: Vers un 'excédent d'eau' du haut bassin du Fleuve Sénégal (rapport)

Dakar — Les écoulements d'eau du fleuve Sénégal seraient excédentaires dans le haut bassin du cours d'eau à cause de l'hivernage pluvieux annoncé, indique le rapport 2025 du Forum sur les prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes de l'Afrique l'Ouest (PRESASS-2025), transmis à l'APS.

De manière spécifique, le plan d'eau du haut bassin du fleuve Sénégal sera "excédentaire". D'autres bassins fluviaux de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel seraient également "excédentaires" notamment : (...) le Delta intérieur du fleuve Niger, le moyen Niger, la Komadougou Yobé au Niger, le Chari et le Logone Inférieur au Tchad), le haut bassin de la Volta au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Le rapport signale également que "le bassin inférieur du fleuve Sénégal, arrosant une partie du Sénégal et la Mauritanie connaitra des écoulements de masse d'eau "moyens à excédentaires" au cours de l'hivernage.

D'autres bassins fluviaux comme le bassin du fleuve Gambie, la portion malienne du bassin moyen du fleuve Niger, la partie sud du Niger moyen et le haut bassin du Logone au Tchad seront aussi "moyens à excédentaires", selon les Prévisions saisonnières.

Par contre, des écoulements "moyens à déficitaires" sont attendus dans d'autres bassins fluviaux comme entres autres ceux de la Bandama et du Sassandra en Côte d'Ivoire, le Mono au Togo et au Bénin, de la Bénoué au Nigéria et au Tchad.

En résumé, selon le document, des écoulements "globalement équivalents à supérieurs à la moyenne" de la période de référence 1991-2020 sont attendus dans la plupart des bassins fluviaux de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel,

Le rapport 2025 du Forum sur les prévisions saisonnières de la saison des pluies pour les zones sahélienne et soudanienne de l'Afrique l'Ouest- PRESASS 2025, annonce "une saison des pluies globalement humide" dans la plupart des pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest.

Le Forum s'est tenu du 21 au 25 avril 2025 à Bamako au Mali. Le Sénégal y a pris part avec une délégation composée d'agents de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) et de la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE).

Ce forum scientifique est organisé par le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (AGRHYMET CCR-AOS) du CILSS, en collaboration avec l'ACMAD, les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et les Organismes des bassins fluviaux de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

Des prévisions saisonnières sont élaborées, lors de ce rendez-vous, sur la base d'analyses de la situation actuelle, des évolutions probables des Températures de Surfaces des Océans (TSO), des modèles statistiques issus des données des SMHN, des connaissances des experts sur les caractéristiques du climat dans la région et des prévisions des grands centres climatiques mondiaux.

Les différentes analyses ont permis aux météorologues participants d'établir les prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques de la prochaine saison des pluies comparativement à la période de référence 1991-2020.