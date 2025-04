Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 avril 2025

revue de presse

Madagascar : 45 lingots d’or sortis illégalement restitués

Maurice a récemment restitué 25,5 kg d’or à Madagascar, saisis en 2019. Cet épisode avait poussé Madagascar à suspendre le commerce de l’or vers l’international en septembre 2020 pour lutter contre le trafic d’or illicite. Une mesure finalement levée en mars 2024. Le trafic de ce métal précieux continue de menacer l’économie malgache. D’après les autorités malgaches, entre 12 et 15 tonnes d’or sont annuellement passées en contrebande, avec des pertes financières qui s’élèvent à plus de 900 millions de dollars.

En marge du 5ème sommet de la Commission de l’Océan Indien, le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, en séjour sur la Grande Île, a restitué au président malgache Andry Rajoelina, une cargaison de 25,5 kg d’or, saisie en janvier 2019 sur trois ressortissants malgaches, à l’aéroport de Maurice. (Source Africa 24)

RDC : à Butembo, des manifestants appellent à la fin de la guerre

Dans un élan de solidarité et d'espoir, des milliers d'habitants de Butembo, au Nord-Kivu, ont défilé ce samedi dans les rues, réclamant la fin de la guerre qui ravage l'est de la République démocratique du Congo.

Ce rassemblement, organisé par des organisations de la société civile, marque les 90 jours d'occupation de Goma par les rebelles du M23. "On est venues marcher pour que le dirigeant nous aide à ce que le M23 quitte Goma pour que nous puissions rentrer chez nous. Que les dirigeants du pays nous aident à parler entre eux pour qu'ils fassent sortir le M23 afin que nous puissions rentrer", a déclaré Masika Musavuli, une des manifestantes. (Source Africanews)

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo apporte son soutien au PDCI

Exclu de la présidentielle d’octobre en raison d’une condamnation judiciaire, l’ancien président ivoirien se montre déterminé à se porter candidat. Il a lancé samedi le mot d’ordre « Trop, c’est trop », dénonçant une politique ayant creusé les inégalités et promettant son soutien au PDCI après la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale.

L’ancien président et opposant ivoirien Laurent Gbagbo a lancé samedi 26 avril à Abidjan le mot d’ordre « Trop, c’est trop » dans un pays « fracturé en deux » entre les « opprimés » et les « privilégiés ». « Nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. La vie est trop chère pour toi ? Nous t’ouvrons les portes. Trop, c’est trop », a-t-il lancé devant plusieurs centaines de cadres et militants au siège de son parti. (Source Jeune Afrique)

Série de féminicides en Guinée : un collectif féministe appelle « l’État à agir sans délai »

C’est « la partie visible d’un phénomène préoccupant ». En Guinée, le gouvernement promet la « tolérance zéro face à l’impunité » devant l’inquiétante série de féminicides et d’agressions des dernières semaines. Les autorités réagissent, après l’alerte lancée par le Collectif des associations et féministes contre les violences basées sur le genre, qui s’indignait de l’agression filmée, le week-end dernier, de plusieurs prostituées du quartier Kipé, à Conakry, par des jeunes constitués en milice.

Des vidéos sur internet montrent plusieurs hommes frappant une femme avec des bâtons. Le Collectif féministe appelle « l’État guinéen à agir sans délai » et à cesser lui-même la banalisation des violences, en référence au cas récent de la chanteuse Djelykaba Bintou, victime des coups de son conjoint. (Source RFI)

Gabon : Le FMI table sur une croissance de 2,8% en 2025

Le Fonds Monétaire International (FMI) a récemment publié ses projections économiques, prévoyant que l’économie gabonaise connaîtra une croissance de 2,8% en 2025. Cette annonce, faite vendredi 25 avril, soulève des préoccupations quant à un léger ralentissement de la dynamique économique par rapport à l’année précédente, dans un contexte régional général qui demeure peu favorable.

L’analyse du FMI révèle que cette performance attendue, bien que positive, se traduit par un recul de 0,3 point de pourcentage par rapport aux estimations pour l’année 2024. Ce ralentissement modéré pourrait indiquer une décélération progressive des activités économiques au Gabon. (Source GabonMediaTime)

Au Niger, douze soldats tués dans une attaque djihadiste près du Mali

Les militaires de l’opération antiterroriste « Almahaou » ont été attaqués par des djihadistes dissimulés parmi des campements civils près de Tillabéri, dans l’ouest du pays, selon l’armée.

Douze soldats nigériens ont été tués, vendredi 25 avril, dans une attaque djihadiste dans l’ouest du pays, près du Mali, a annoncé l’armée, samedi 26 avril soir, dans son bulletin des opérations. Ces militaires, engagés dans l’opération antiterroriste « Almahaou », ont été tués quand leur unité a « été lâchement attaquée par des éléments dissimulés parmi des campements [de] civils », à environ 10 kilomètres au nord de Sakoira, une localité proche de Tillabéri, une grande ville de l’Ouest nigérien. (Source Lemonde Afrique)

Maroc-Mauritanie : vers un nouvel accord commercial

Rabat et Nouakchott ont entamé une première réunion du comité technique mixte chargé de la révision de l’accord commercial entre les deux pays. Objectif atteindre 350 millions de dollars.

La première réunion du comité technique mixte chargé de la révision de l’accord commercial de 1986, entre la Mauritanie et le Maroc, s’est ouverte vendredi à Nouakchott, sous la présidence de la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinebou Mint Ahmednah, et du secrétaire d’État marocain chargé du Commerce extérieur, Omar Ihjira.

Les discussions visent à moderniser l’accord en vigueur depuis près de quarante ans, afin de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays, qui ont atteint 350 millions de dollars en 2024, en progression de 10 % par rapport à l’année précédente. (Source apanews)

Indépendance au Togo : un défilé imposant, un peuple uni !

Ce dimanche, le Togo a célébré avec fierté le 65ᵉ anniversaire de son indépendance, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires.

À Lomé, le grand défilé militaire, présidé par le chef de l'État Faure Gnassingbé – tout juste rentré du Vatican après avoir assisté aux funérailles du pape François – a mis à l’honneur les Forces armées togolaises (FAT), véritables remparts contre la menace terroriste venue du Sahel.

Dès les premières heures de la matinée, la Place des Défilés a vibré au rythme des pas cadencés et des démonstrations impressionnantes des unités d’élite, forces spéciales et corps spécialisés des FAT. Sous les regards attentifs du président de la République, des autorités, du corps diplomatique et de milliers de Togolais, les militaires ont défilé avec discipline et fierté, illustrant la résilience d'une nation déterminée à préserver sa souveraineté. (Source togonews)

Cameroun/Roger Milla : « On n’a jamais eu un aussi bon championnat que celui qui se joue actuellement »

Dans un entretien accordé à Balafon TV, l’icône du football camerounais encense Samuel Eto’o. Dans une déclaration parvenue à la rédaction de Lebledparle Sport, il estime que le championnat 2024-2025 est le meilleur depuis la création du football camerounais.

Le championnat camerounais, saison 2024-2025, connaît pourtant des problèmes de divers ordres. Les clubs traversent une crise financière, et les arbitres menacent de se retirer des stades en raison du non-paiement de leurs indemnités. Pour couronner le tout, les démissions se succèdent depuis le début de la saison la dernière est retrait de Bamboutos de Bouda de l’Elite One. Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, est pointé du doigt dans cette avalanche de crises. D’aucuns estiment que le football camerounais sombre à cause de la mauvaise gestion de l’ancien attaquant des Lions Indomptables. (Source LeBledParle)

Tchad : Le ministère de la Santé redouble d’efforts pour éliminer le paludisme d’ici 2030

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec ses partenaires, a célébré ce 25 avril 2025 la 19ᵉ édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, sous le thème : « Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme », au centre de santé d'Atrone.

À l'occasion de cette journée, le ministère et ses partenaires ont saisi l’opportunité pour sensibiliser de nouveau les dirigeants, les décideurs ainsi que tous les acteurs des pays touchés par le paludisme. Le Tchad s’est ainsi joint à la communauté internationale pour réaffirmer son engagement contre cette maladie. (Source Alwihda info)