Afrique: Coup d'envoi de la CAN U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025

La Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025, débute ce dimanche avec le match d'ouverture entre le pays hôte, l'Égypte, et l'Afrique du Sud au Caire.

Prévue du 27 avril au 18 mai, la compétition rassemble 13 nations en quête de gloire continentale et de l'une des quatre places qualificatives pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, qui se tiendra plus tard cette année au Chili.

L'Égypte mènera le Groupe A aux côtés de la Zambie, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Dans l'autre rencontre du groupe prévue aujourd'hui, la Zambie affrontera la Sierra Leone, qui participe pour la première fois au tournoi, à Ismaïlia.

Triple championne de l'épreuve et l'une des sélections les plus titrées à ce niveau, l'Égypte aspire à reconquérir un titre qui lui échappe depuis 2013. Le sélectionneur Osama Nabih estime que ses jeunes Pharaons sont prêts à relever le défi.

« Nos joueurs sont concentrés et motivés pour bien entamer la compétition. Leur détermination a été manifeste à l'entraînement », a déclaré Nabih lors de la conférence de presse d'avant-match samedi.

Ancien international égyptien, Nabih a toutefois averti que les écarts de niveau sont minimes à ce stade : « Le football africain évolue rapidement. Il n'y a plus de grande ou de petite équipe. Le tournoi sera difficile, et les niveaux sont très proches. Le football ne récompense que le travail et l'effort », a-t-il souligné.

Le technicien a également indiqué que son staff avait étudié en détail les adversaires du groupe, tout en reconnaissant que chaque équipe arrive avec de grandes ambitions et des approches tactiques modernes.

« Nous avons une totale confiance en nos joueurs, » a ajouté Nabih. « Ils sont pleinement conscients de l'enjeu et déterminés à faire honneur au football égyptien. »

L'édition 2025 de la CAN U20 promet une compétition de très haut niveau. Recordman avec sept titres, le Nigeria mènera le Groupe B aux côtés du Maroc, de la Tunisie et du Kenya. Champion en titre, le Sénégal entamera sa campagne face à la République centrafricaine dans le Groupe C, également composé du Ghana et de la RD Congo.

La compétition a vu émerger au fil des ans plusieurs stars africaines de renommée mondiale, telles que Yaya Touré, Mohamed Salah, Patson Daka, Lamine Camara ou encore Benni McCarthy. Cette année encore, de nouveaux talents sont attendus.

Au-delà de la quête du titre, les quatre demi-finalistes décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, perpétuant ainsi la tradition africaine de former de futures stars mondiales.

Le match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud devrait attirer une foule importante au Caire, les supporters locaux étant impatients de découvrir la prochaine génération de talents. De son côté, la Zambie tentera d'imposer son expérience face à une équipe de Sierra Leone ambitieuse pour sa grande première.

Avec la fierté nationale, le prestige continental et la qualification mondiale en jeu, tout est réuni pour vivre une édition inoubliable de la plus grande compétition africaine de football des jeunes.