Afrique du Sud: Le site préhistorique de Sterkfontein rouvre au public

Les grottes de Sterkfontein, au nord-ouest de Johannesburg, ont enfin rouvert au public après plus de deux ans de fermeture, suite à des dégâts provoqués par une inondation. C'est au sein de ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, qu'ont été retrouvés le plus grand nombre de fossiles d'australopithèques. Un lieu-clé pour les recherches paléontologiques.

« Pendant que vous marchez, attention à votre tête et là où vous mettez les pieds. » Il faut descendre des marches qui nous emmènent à près de 60 mètres sous terre pour pénétrer dans les entrailles de Sterkfontein. Une fois en bas, le guide Kenneth Mawete prend le relais pour la visite : « Voici la plus grande des chambres qui se trouvent sous le sol. On l'appelle la chambre de l'éléphant. Il y a là de très belles stalactites. Et derrière moi, voici un des sites de fouilles souterrain toujours en activité. »

Dans un renfoncement, pelle et balayette à la main, Itumeleng Molefe récolte des sédiments pour mieux les examiner à la surface. « J'essaye de trouver des ossements importants, ici. Jusqu'à présent, ma plus grande trouvaille à cet endroit, c'est une phalange d'hominidé. »

C'est notamment sur ce site que les paléontologues ont découvert le squelette presque complet de Little Foot. L'australopithèque a été retrouvé dans les années 90 comme au jour de sa mort, il y a des millions d'années, après une chute dans le gouffre qui mène à la grotte.

Et beaucoup de secrets sont toujours bien enfouis, selon Job Kibii, responsable des lieux pour l'université de Wits : « Nous nous concentrons seulement sur certaines zones, car nous savons qu'avec le temps, les technologies évoluent et on développe de nouvelles méthodes d'excavation. Cela permettra d'exploiter ces dépôts dont on connaît l'existence, qu'on a échantillonnés, mais auxquels on ne s'est pas encore attaqués. »

« Sterkfontein a vraiment quelque chose en plus »

Sterkfontein n'est pas la seule grotte de calcaire aux alentours ; toute la vallée est connue sous le nom du « Berceau de l'humanité », du fait du nombre impressionnant de fossiles retrouvés, si bien conservés grâce à la géologie des lieux. Mais Sterkfontein a vraiment quelque chose en plus, selon le chercheur de l'université de Wits, Dominic Stratford :

« Sterkfontein a d'abord été utile en tant que ressource économique, pour le développement de la ville de Johannesburg, en fournissant de la chaux pour le secteur industriel. Cela a changé à partir de 1936, les lieux se transformant en un site de connaissances intellectuelles, et ces 89 dernières années, ces grottes ont contribué de manière significative et majeure aux études autour de l'origine de l'Homme.

C'est un système assez grand, par rapport au reste du Berceau de l'humanité, avec 5 km de chambres et de passages, et dans le passé, il y avait plusieurs entrées qui pouvaient être utilisées.

Une des raisons principales qui explique que le site Sterkfontein est particulièrement intéressant, c'est que ces grottes ont commencé à s'ouvrir à la surface très tôt, et ainsi, elles ont pu capturer des choses vraiment anciennes. On a des dépôts très vieux qui pourraient peut-être remonter encore plus loin que plusieurs millions d'années. Donc en raison de sa taille et de son ouverture précoce, Sterkfontein est pour l'instant unique au sein de la zone du berceau de l'humanité. »