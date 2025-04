Algérie: 'Les bases arrières de la révolution algérienne ', thème d'un colloque international à Souk Ahras

SOUK AHRAS — Le thème des " bases arrières de la révolution algérienne et du rôle de l'armée des frontières des fronts Est et Sud (1954-1962) " a été au centre des travaux du colloque international tenu dimanche à l'université Mohamed-Cherif Messaâdia de Souk Ahras.

Dans son intervention sur " la grande bataille de Souk Ahras ", Dr. Chaïb Kedadra de l'université de Guelma a exposé le contexte historique de cette bataille qui a eu lieu du 26 avril au 2 mai 1958, soulignant son " importance pour l'appui de la révolution à l'échelle nationale et internationale ".

Cette bataille a constitué " un moment décisif dans le déroulement des opérations militaires de l'Armée de libération nationale (ALN) à la base Est et contribué à l'usure des capacités de l'occupation française ", a souligné l'intervenant mettant l'accent sur le rôle héroïque des populations locales et des communautés algériennes en Tunisie et en Libye dans l'appui de la glorieuse révolution.

De son côté, Pr. Nadjat Abbou, spécialiste dans l'histoire contemporaine de l'Algérie de l'université de Souk Ahras, a abordé en se basant sur des documents d'archive et des témoignages le rôle de l'ALN le long des frontières Est mettant en lumière sur les évènements de Sakiet Sidi Youcef qui reflètent l'union entre les deux peuples algérien et tunisien.

Elle a également relevé l'importance des bases arrières de la révolution dans le soutien logistiques des maquis et la consolidation de l'action révolutionnaire sur les plans militaire et politique.

Dans son intervention par visio-conférence, Mohamed Salla Djabara du Centre libyen des archives et des études historiques de l'université de Tripoli, a abordé les relations entre libyens et algériens durant la révolution de libération nationale, soulignant les sacrifices des peuples du voisinage pour l'accueil des réfugiés et la facilitation des mouvements de l'ALN.

La rectrice de l'université de Souk Ahras, Pr. Noura Moussa, a indiqué que ce colloque a regroupé des chercheurs de plusieurs universités nationales et des intervenants par visio-conférence de Tunisie, de Libye et de Mauritanie, estimant que cette participation traduit l'importance du thème pour le renforcement de la conscience historique révolutionnaire.

Cette rencontre initiée par l'université Mohamed-Cherif Messaâdia a été tenue dans le cadre de la commémoration du 67ème anniversaire de la grande bataille de Souk Ahras.