Ile Maurice: Ajay Gunness tend la main aux petits entrepreneurs

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a déclaré que les petits contracteurs jouent un rôle essentiel dans le développement du pays et qu'ils évoluent dans un marché très compétitif. Il a également promis tout le soutien de son ministère et du gouvernement, malgré une situation économique difficile. C'était lors de la réunion annuelle de l'Association of Contractors, qui s'est tenue, hier, au SME Hall à Coromandel.

Parmi les nombreux défis auxquels sont confrontés les petits et moyens contracteurs de nos jours, le manque de main-d'oeuvre est celui qui reste le plus préoccupant. Ce problème touche tous les secteurs économiques du pays, mais dans le domaine de la construction, il est encore plus marquant. Le ministre Gunness a affirmé qu'un comité interministériel travaille déjà sur le sujet, notamment en ce qui concerne l'importation de travailleurs étrangers. «C'est une réalité à laquelle nous devons faire face», a déclaré le ministre, «car sans travailleurs, il n'y a pas de construction possible.»

Avant le discours du ministre, le président de l'Association of Contractors, Vidianand Toofanny, a fait un bref historique de l'association et a affirmé qu'en 19 ans d'existence, celle-ci a bien grandi. Il a évoqué les propositions formulées lors des consultations budgétaires et a exprimé l'espoir que celles-ci seront acceptées. Le secrétaire de l'association, Georges Brasse, a quant à lui appelé à une plus grande coopération en matière de formation.

Selon lui, il est crucial de former les jeunes dès leur collège, en orientant ceux et celles qui ne s'intéressent pas aux filières académiques vers des filières techniques. C'est ainsi que, plus tard, nous aurons des travailleurs qualifiés capables de trouver un emploi dans le secteur de la construction. Il a également mentionné que le système d'E-Procurement du gouvernement n'est pas convivial.

Ajay Gunness a aussi souligné la nécessité de protéger les petits et moyens contracteurs face aux grands groupes déjà bien établis. «Les petits contracteurs enregistrés auprès de la Construction Industry Authority ont un montant prédéterminé pour les contrats auxquels ils peuvent soumissionner, mais nous allons voir avec le ministère, la Road Development Authority et la National Development Unit comment inclure ces petits contracteurs dans un nouveau cadre contractuel, afin qu'ils aient une chance lors de l'exécution de petits projets», a affirmé le ministre.

L'augmentation des coûts

Il a également abordé le problème de l'augmentation des coûts de la construction, avec des prix qui continuent de grimper, et a promis de réfléchir à un meilleur contrôle des prix, tout en reconnaissant que certains facteurs externes échappent à notre contrôle.

Ajay Gunness a également demandé aux contracteurs présents de bien respecter leurs contrats envers leurs clients, notamment en ce qui concerne les surcoûts éventuels pendant la construction, de respecter les délais préétablis et de veiller à la qualité de leurs travaux.