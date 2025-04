Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Il y a eu trop de destructions des forêts au profit du développement»

Cinquante jeunes volontaires ont participé, hier, à la plantation de 50 arbres endémiques au Parc National de Bras d'Eau. Cet événement a été organisé grâce à une collaboration entre trois ministères : celui de l'Environnement, de l'Agro-industrie, et de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de la commémoration de la Journée de la Terre nourricière, célébrée chaque année le 22 avril.

Cet événement faisait suite à celui organisé le 22 avril dernier au SOS Village de Beau Bassin et mettait l'accent sur la restauration des zones humides et des forêts. Selon le ministre de l'Agroindustrie, Arvin Boolell, les forêts et les zones humides sont les poumons d'un pays. Il a déclaré que les valeurs telles que la protection et le respect de la nature doivent être inculquées à la jeunesse du pays. «Il faut encourager la plantation des arbres endémiques, qui sont très importants pour des petits États insulaires comme Maurice. Les jeunes doivent apprécier la qualité de la vie. Je les encourage à découvrir des sites comme celui-ci ou d'autres sites à travers le pays pour apprécier la nature», a dit le ministre Boolell.

Également présent à cet événement, Rajesh Bhagwan, le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets et du Changement climatique, a indiqué que, depuis trop longtemps, des destructions massives de nos forêts et de nos zones humides ont eu lieu au profit du développement, par des personnes manquant de respect pour la nature. «Aujourd'hui, nous marquons l'histoire et nous préparons l'avenir», a soutenu le ministre Bhagwan. Il a notamment salué la collaboration entre les trois ministères, non seulement au niveau des ministres eux-mêmes, mais aussi de tous les employés et cadres des ministères impliqués dans cet événement.

Rajesh Bhagwan a également affirmé qu'avec cette cérémonie de plantation d'arbres endémiques, une campagne nationale sur la protection et la préservation de la nature a été lancée. Il a aussi insisté sur la nécessité d'un suivi continu et d'une action concertée entre les différents ministères concernés pour l'entretien de ces sites. Il a également annoncé la mise en place d'une caravane de l'environnement qui fera le tour des différents sites du pays pour sensibiliser la population à l'importance de préserver la nature.