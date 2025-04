Tunisie: Le pays célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle sous le thème de la musique

Cette semaine, la Tunisie, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, observée chaque année le 26 avril. Le thème de cette édition 2025 est « La propriété intellectuelle et la musique : au rythme de la propriété intellectuelle ».

Dans un communiqué publié dimanche matin, l'Organisme tunisien des Droits d'Auteur et des Droits voisins (OTDAV) a souligné que cette journée, lancée en 2000, est l'occasion de sensibiliser à l'importance de la protection des droits des créateurs à l'échelle mondiale.

L'OTDAV a précisé que le thème choisi cette année par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) vise à « mettre en lumière la manière dont la créativité et l'innovation, soutenues par les droits de propriété intellectuelle, permettent de maintenir une scène musicale dynamique qui profite à tous, partout dans le monde ». La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2025 invite à réfléchir sur la manière dont les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière d'innovation permettent aux créateurs, innovateurs et entrepreneurs d'introduire de nouvelles idées dans l'industrie musicale, tout en protégeant le travail des auteurs, compositeurs, interprètes et autres personnes impliquées dans la création musicale.

Le développement des plateformes numériques a permis de nouvelles opportunités pour les jeunes artistes et musiciens, leur offrant une manière plus rapide et plus efficace de partager leurs œuvres avec le public, tout en faisant face aux défis liés aux violations des droits d'auteur et à l'exploitation illégale sur ces plateformes.

Dans son communiqué, l'OTDAV a souligné que les droits de propriété intellectuelle constituent un outil juridique essentiel pour protéger la musique et ses créateurs, en offrant des mécanismes légaux pour prévenir l'usage non autorisé des œuvres musicales, tout en encourageant les investissements dans la création, la production et la distribution de contenus protégés par les droits de propriété littéraire et artistique.