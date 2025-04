Tunisie: 39e Foire internationale du livre de Tunis - Une ouverture d'envergure

Placée sous le slogan « Lire pour construire », la 39e édition offre aux visiteurs une grande variété de livres, toutes disciplines confondues, et donne l'opportunité aux éditeurs, libraires et diffuseurs de proposer aux lecteurs des ouvrages anciens et nouveaux, venus des quatre coins du monde. Le rendez-vous s'annonce porteur d'espoir pour les amateurs du livre et promet un dialogue interculturel entre participants et visiteurs.

La 39e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (Filt 2025) a démarré en présence du Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, le vendredi 25 avril au Palais des expositions du Kram, et se poursuivra jusqu'au 4 mai courant. Placée sous le slogan « Lire pour construire », la 39e édition offre aux visiteurs une grande variété de livres, toutes disciplines confondues et donne l'opportunité aux éditeurs, libraires et diffuseurs de proposer aux lecteurs des ouvrages anciens et nouveaux, venus des quatre coins du monde. Le rendez-vous s'annonce porteur d'espoir pour les amateurs du livre et promet un dialogue interculturel entre participants et visiteurs.

313 participants venus de 29 pays, dont 166 exposants étrangers et 30 institutions publiques, sont déjà prêts à accueillir les visiteurs proposant 110.000 titres. La Tunisie est représentée par 147 exposants, suivie de l'Egypte (86), la Syrie (12), le Liban (9). La Turquie, les Emirats Arabes Unis et le Maroc disposent chacun de 6 stands.

Le président de la République s'est attardé longuement dans le grand pavillon de l'invité d'honneur, la Chine. 500 m2 accueillent une centaine de personnalités, une quarantaine de maisons d'édition ainsi que d'éminents écrivains et intellectuels à la disposition du public pour lui fournir tous les renseignements sur la culture chinoise et particulièrement la littérature en mettant en lumière l'intelligence artificielle, les technologies numériques ainsi que le patrimoine culturel et artistique contemporain. Des accords de coopération entre éditeurs chinois et tunisiens seront signés dans le but de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays.

En attendant que la foire s'ouvre au grand public, les exposants se tiennent prêts à accueillir les visiteurs. Les étalages et les rayons sont bien achalandés de bouquins de différentes disciplines : scientifiques, académiques, littéraires, culturelles, etc. Slaheddine Hmaidi, de la maison d'édition et de diffusion El Itihad, est un habitué de la foire, «Je garde toujours le même emplacement depuis cinq ans pour fidéliser notre clientèle habituée à nous retrouver dans cet endroit. Je propose des ouvrages académiques pour la plupart spécialisés dans la recherche et les études scientifiques universitaires et concernant des disciplines liées au domaine de la pensée comme la littérature, la politique, la civilisation ainsi que des romans, nouvelles, poésie et des livres pour enfants. Le stand est varié avec 26 titres nouveaux et d'anciennes publications, espérant que cette édition sera meilleure que la précédente en tenant compte évidemment des difficultés par lesquelles passe l'édition de manière générale».

Samir Majid El Bayati, de la maison d'édition et de distribution El Bayati, partage le stand avec Dar Maraya avec 14 titres nouveaux en arabe, répartis en récits, romans, études critiques, poésies, traductions en français et des livres pour enfants signés par des auteurs tunisiens et irakiens. « C'est ma deuxième participation à la foire. Je garde de bonnes impressions sur la session précédente. J'ai voulu renouveler l'expérience vu l'affluence du public, son intérêt et son attachement pour la lecture et le livre. Je souhaite le succès à tous les participants ».

Parmi les participants à la foire, on retrouve les organismes publics, tels que le ministère de la Culture, le Cnci, le Crédif, dont le stand est fourni d'ouvrages féminins. Mme Ben Frikhiya, sous-directrice au Crédif chargée des festivités, est fière de la participation du Centre à cette édition de la foire grâce à de nouvelles publications consacrées à la femme. « Cela fait 35 ans que le Crédif publie des ouvrages scientifiques, dont la plus récente « L'encyclopédie des Tunisiennes » considérée comme le premier support scientifique dans le monde arabe comptant 126 femmes qui ont eu un parcours exceptionnel dans l'édification de la Tunisie moderne.

En 2024, nous avons conçu une plate-forme numérique dans les trois langues : arabe, français et anglais. Nous mettons à la disposition des visiteurs des ouvrages, tels que « Militantes tunisiennes » comprenant 50 militantes qui ont laissé des empreintes dans l'histoire du mouvement national, mais ont été oubliées. Le livre constitue un hommage à ces femmes ayant sacrifié leur vie pour la libération du pays. « La femme dans l'espace public » est un autre livre d'envergure à travers l'histoire.

Le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci) participe à la foire du livre avec un certain nombre de publications sur le cinéma tunisien, dont une encyclopédie qui date de 2016 et dans laquelle est réunie la production cinématographique, « 100 ans de cinéma tunisien » signé Abdelkarim Gabous, des livres de Khemais Khayati et Hédi Khélil qui retracent la mémoire du 7e art tunisien. Parmi les participants, l'Institut français de Tunisie (IFT) propose des rencontres quotidiennes avec des auteurs francophones. Un jury formé de Marie Ndiya, Barbara Cassin et Alexis Jenni et présidé par Pierre Haski, journaliste français d'origine tunisienne, récompensera « une fiction qui parle de l'étranger, du lien à l'autre et à l'ailleurs ».

Il s'agit aussi de faire lire et voter la communauté diplomatique et offrir aux finalistes une immersion auprès des ambassadeurs. En attendant, le programme d'activités de la 39e édition de la foire du livre et l'affluence du public, les exposants gardent l'espoir que ce rendez-vous culturel sera un événement exceptionnel qui encourage le Tunisien à la lecture et renforce ses liens avec le livre.