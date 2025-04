Tunisie: Coupe du pays - 1/8e de finale - CSS - Mission délicate

Avec un effectif amoindri par de nombreuses absences et chambardé dans ses trois compartiments, la tâche des Sfaxiens ne sera pas de tout repos pour rentrer de Ben Guerdane avec la qualification.

Le seul objectif qui reste pour le CSS cette saison, c'est d'aller jusqu'au bout en Coupe de Tunisie et de s'octroyer le précieux trophée. L'entraîneur Lassaâd Dridi sait qu'il ne pourra pas envisager de rempiler avec le Club de la capitale du Sud pour l'année prochaine si cet objectif n'est pas atteint. Le billet pour les quarts de finale aux dépens de l'USBG est donc pour lui une obligation, un défi de taille. Car une élimination à partir des huitièmes serait un échec des plus amers qui viendrait s'ajouter à un parcours des plus médiocres en championnat et noircir davantage le tableau d'une saison déjà ratée.

Que d'absences !

La mission des Sfaxiens à Ben Guerdane est vraiment difficile avec une équipe privée de ses meilleurs atouts dans les trois compartiments de jeu. Dans les buts, Aymen Dahmen sera absent après le rejet en appel du recours contre sa sanction de deux matches. C'est un handicap majeur pour la défense qui sera, en outre, privée des services de Chaouki Ben Khedher (opéré) et de Koffi Constant Kouamé qui a du mal à se remettre d'une vilaine blessure.

A l'entrejeu, le seul pivot sentinelle dans l'effectif des «Noir et Blanc», Moussa Bella Conté, sera également absent pour ce match et pour le reste de la saison (ligaments croisés). Les Youssef Becha et Ben Amor sont avec l'équipe nationale U 20 en Egypte. Fabien Winley, pas tout à fait rétabli, est lui aussi dans le doute et il est peu probable qu'il puisse être dans la formation de départ et même parmi les remplaçants. Lassaâd Dridi comptera sur Hazem Haj Hassen, auteur du but égalisateur dans les arrêts de jeu contre l'ESM, pour animer, en compagnie de Mohamed Dhaoui, une ligne d'attaque sur qui reposera l'espoir de sceller le sort de la rencontre dans son temps réglementaire pour éviter les frayeurs des prolongations et éventuellement celles de la séance des tirs au but en l'absence du portier Aymen Dahmen.