Tunisie: Coupe du pays - 1/8e de finale - ST - Une opportunité à saisir

Fortement freiné en Ligue 1, le Stade Tunisien compte sur son déplacement à La Manouba pour se refaire la cerise.

Détenteur du trophée de la Coupe, le Stade défendra forcément son titre cette saison, et ce, après avoir perdu tout espoir de valider un ticket continental en championnat. Cet après-midi, hors de leurs bases, les Bardolais doivent retrouver toute leur verve face à des divisionnaires qui tenteront à leur tour de frapper un grand coup.

Pour le coach Chokri Khatoui et son groupe, croiser la JS Manouba à ce stade de la compétition, c'est la plus belle des opportunités pour remettre en route une machine qui s'est quelque peu grippée lors des trois dernières sorties en L1. Désormais hors course pour les places d'accessit de la L1, le ST veut toujours se donner le droit de rêver en Coupe de Tunisie, histoire de ne pas achever la saison bredouille et valider un ticket africain, fût-il au rachat, si bien entendu le Stade se succède à lui-même. Vaste programme et il ne faut pas brûler les étapes. Pour sauver sa saison et faire en sorte que l'objectif de Coupe soit palpable, le Stade doit donc y croire avec davantage de convictions. Et même si les derniers résultats ne plaident pas en faveur de l'équipe, miser sur la Coupe pour sauver sa saison ne relève nullement de l'utopie, sachant que le Stade a toujours su hausser le ton et élever le niveau au fil des tours de cette compétition.

A présent, il faudra donc et tout d'abord écarter la JS Manouba pour « prendre le quart ». Et en terrain hostile, le Stade devra y aller franco et vite se remettre la tête à l'endroit. Prendre le jeu à son compte d'entrée. Composer avec les impondérables, comme le fait de croiser une équipe qui érigera tout d'abord un mur en béton armé devant les coéquipiers de Khalil Ayari en attendant de riposter par la suite. Cet après-midi, le Stade devra presser dès le coup d'envoi, monter au créneau dans les couloirs, varier les combinaisons et tenter sa chance jusqu'à ce que le coffre adverse vole en éclats. En Coupe de Tunisie, quand on se mesure à un divisionnaire, le règlement vous interdit d'aligner vos étrangers. Et en l'état, le Stade sera privé de sa légion étrangère, soit les milieux Mugisha Bonheur, Youssuf Touré, Amath Ndao, l'axial polyvalent Ousmane Ouattara (annoncé au Koweït SC ces derniers temps) et le latéral gauche Ibrahima Sjité.

Chokri Khatoui devra donc aligner un onze 100% tunisien et les choix ne manquent pas pour l'occasion. Ainsi, devant Sami Hlel ou Atef Dkhili, l'on retrouverait Nidhal Laïfi sur le flanc droit (voire Wael Ouerghemi), Hedi Khalfa sur le côté opposé et la paire Arous-Sahraoui dans l'axe. Au coeur du jeu, aux côtés de Ghazi Ayadi et Rayan Smaâli, Skander Chihi pourrait, quant à lui, débuter le match en tant que milieu gauche.

Enfin, en attaque, Khatoui dispose de davantage d'alternatives. De prime abord, une place est à prendre aux côtés du joueur de couloir, Khalil Ayari, et de l'attaquant de pointe, Nacef Atoui. En clair, selon le plan de jeu préconisé, le staff pourrait avoir recours à l'ailier Sajed Ferchichi ou son alter ego Youssef Saâfi, voire Moncef Gharbi ou encore Najd Dabbebi. Aujourd'hui, malgré quelques turbulences en L1 ces derniers temps, le Stade a l'occasion de rebondir par le biais de la Coupe de Tunisie. C'est une opportunité à saisir.