Tunisie: Coupe du pays - 1/8e de finale - USBG - Un bon coup à jouer

Les « Jaune et Noir » de Ben Guerdane sont, certes, encore concernés par la bataille du maintien en championnat, mais ce n'est pas pour autant une raison pour reléguer au second plan leur ambition d'un bon parcours en coupe.

Le nouveau coach de l'USBG est confronté au même dilemme auquel sont soumis ses homologues à la tête d'équipes qui luttent désespérément pour assurer leur survie en Ligue 1. Priorité aux trois matches restants en championnat et pas de gros risques à prendre aux dépens de cet objectif principal pour aller loin en Coupe de Tunisie.

Mais ce match de huitièmes de finale contre le CSS se joue à domicile et les «Jaune et Noir» ont besoin d'une qualification pour les quarts pour rehausser leur moral et se donner des ailes en cette fin haletante de championnat. « C'est vrai que tous nos regards seront focalisés et toutes nos forces seront concentrées pour les matches contre l'ESZ le 3 mai, la JSO le 10 et EGSG le 14 au terme desquels nous espérons parvenir à l'objectif maintien, mais nous avons aussi une chance d'auréoler notre saison par un très bon parcours en Coupe de Tunisie que nous ne devons pas gâcher» , avoue Afouen Gharbi.

« Notre large victoire sur l'ASG a montré que l'équipe a retrouvé son équilibre et son rythme de croisière et notre rencontre contre le CSS cet après-midi sera pour nous une belle occasion pour entretenir cette flamme et ce renouveau prometteurs d'une fin de saison réussie» , a-t-il ajouté.

Au grand complet

Ce sera donc une USBG au grand complet, avec toutes ses ressources physiques et mentales pour essayer de relever ce grand challenge des huitièmes et de s'octroyer un billet pour les quarts. Surtout que son adversaire du jour, le CSS, avec son parcours décevant en championnat, et de surcroît un effectif fort amoindri pour la confrontation d'aujourd'hui, ne constitue pas un écueil redoutable et insurmontable.