Tunisie: Coupe du pays - 1/8e de finale - CA - Repartir malgré tout

Les Clubistes tournent définitivement la page du derby. Ils n'ont, d'ailleurs, pas vraiment le choix que de repartir du bon pied, en Coupe de Tunisie notamment, où ils chercheront cet après-midi à composter leur billet pour les quarts de finale face aux divisionnaires de Msaken.

En football, on n'a pas souvent le temps de se lamenter sur son sort. Au lendemain d'une défaite, c'est la préparation du match suivant qui commence. Pour les Clubistes et même si la défaite concédée au derby la semaine dernière est restée en travers de la gorge, ils ont la possibilité, cet après-midi, de repartir du bon pied en allant chercher leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie, une compétition où ils ont l'habitude d'atteindre des tours avancés. Rien que la saison dernière, le CA a atteint les demi-finales, un tour lors duquel il a été éliminé par le CAB dans les prolongations (1-2). A noter que le Club Africain compte dans son palmarès 13 trophées de la Coupe de Tunisie.

Un effectif amoindri

Tout à l'heure, David Bettoni abordera la rencontre des huitièmes de finale avec un effectif amoindri. D'abord à cause des règlements de la Coupe de Tunisie qui le privent de ses étrangers étant donné que l'adversaire, le CS Msaken, est un club divisionnaire. En ce sens, le coach clubiste sera privé des services de l'arrière gauche Tene Willis Didof, du pivot Keneth Semakula, du défenseur axial Ali Youssef et de l'attaquant Philippe Kinzumbi.Les suspensions et les blessures font aussi partie du jeu. Le gardien de but Ghaïth Yerferni est suspendu pour avoir été expulsé au derby.

Quant à l'arrière gauche Oussema Shlili, il est incertain, lui qui a manqué à l'appel en championnat, d'abord contre l'ESM à cause d'une blessure musculaire. Il devait jouer le derby, mais a rechuté la veille du match. Cela dit, le jeune Maghzaoui gardera les bois. Zaâlouni sera aligné sur le flanc droit de la défense et Makrem Sghaïer sur le flanc gauche. Le duo Ben Abda-Bouaâbi occupera la charnière centrale. L'entrejeu sera composé de Ghaïth Sghaïer, Aït Malek et Khelil ou Laâjimi. Srarfi et Khadhraoui animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque et apporteront leur soutien à Laâbidi en pointe.

A noter que Hamdi Laâbidi, dont le contrat prendra fin ce 30 juin, sera supervisé cet après-midi par des émissaires de clubs suisse et belge. Enfin, le Club Africain est sous la menace du huis clos. Les supporters clubistes ne doivent pas jeter des projectiles au risque de voir leur équipe disputer le prochain match de championnat à Radès contre l'ESS à huis clos.