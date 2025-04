Soudan: Le ministre de la Santé rencontre le directeur international des affaires humanitaires du Fonds des Nations Unies pour la population

Le ministre de la Santé, Dr Haisam Mohamed a rencontré dimanche la directrice internationale des affaires humanitaires du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUP), Mme Shoki Arkaki et la délégation qui l'accompagnait, lors d'une réunion tenue dans la salle de quarantaine à Port Soudan.

La réunion a porté sur la situation sanitaire actuelle au Soudan, notamment à la lumière des circonstances difficiles résultant de la rébellion des Forces de Soutien Rapide et des violations visant les civils, en particulier les femmes.

Le ministre a passé en revue les défis sanitaires auxquels le pays est confronté, saluant le rôle important joué par le FNUP dans le soutien à la santé maternelle et infantile.

Il a également souligné l'importance de soutenir les projets d'énergie solaire pour développer les services de santé et a salué les efforts du FNUP pour fournir des provisions de santé maternelle, former le personnel et élaborer des protocoles de traitement, en plus du suivi des provisions pour les cas de viol résultant de violations.

De son côté, Mme Shoki Arkaki a expliqué que le Fonds travaille sur un projet visant à soutenir les approvisionnements médicaux au Soudan, notamment la fourniture de véhicules réfrigérés, de conteneurs pour le transport de médicaments, de médicaments vitaux et de médicaments pour la santé reproductive.

FNUP a également affirmé son engagement à continuer de soutenir le système de santé du Soudan, notant que le budget requis pour 2025 s'élève à 26 millions de dollars, les efforts étant axés sur la formation des sages-femmes et les programmes de santé maternelle et néonatale.

Mme Arkaki a également souligné le soutien aux efforts nationaux visant à lutter contre les agressions sexuelles, dans le cadre du mécanisme national conjoint des droits de l'homme, afin de garantir la fourniture d'un soutien sanitaire et psychologique aux victimes et de promouvoir la santé des femmes et des filles au Soudan.