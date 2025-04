Soudan: Le ministre du Travail annonce la formation de comités chargés d'examiner et de modifier un certain nombre de lois

Le ministre du Travail et de la Réforme administrative, Ahmed Ali a confirmé la formation de comités techniques pour examiner et modifier un certain nombre de lois liées à la fonction publique, notamment la loi sur le travail, le règlement sur les services et la loi sur les syndicats.

Lors d'un breifing sur la Conférence de la fonction publique soudanaise, qui se tient les 29 et 30 avril à Port Soudan, il a déclaré qu'ils cherchent à éliminer les différences dans les conditions de service et à supprimer les nominations et les promotions, en plus de soumettre les employés postulant à la fonction publique à des examens et à des conditions de travail.

Le ministre a reconnu l'existence de certains problèmes entre le centre et les États en ce qui concerne les unités administratives et les chevauchements de fonctions, qui seront discutés lors de la conférence.