Soudan: Al-Eaysir salue le partenariat stratégique entre le pays et la Turquie

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole du gouvernement, Khalid Al-Eaysir a salué le partenariat stratégique entre le Soudan et la Turquie dans tous les domaines, en plus de la coopération conjointe dans l'aspect archéologique du pays dans le cadre de la préservation de l'identité nationale et du patrimoine culturel du pays.

C'était lors de la cérémonie de signature ce dimanche pour recevoir le bâtiment du gouvernorat parmi les bâtiments historiques de l'île 'Suakin', qui a été restauré et entretenu par l'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA).

Al-Eaysir a ajouté que la ville 'Suakin' est l'une des icônes de la culture et du tourisme au Soudan, et que le travail qui a été réalisé marque une nouvelle ère dans les relations soudano-turques.

Al-Eaysir a salué les positions de soutien de la Turquie envers le Soudan et a remercié, au nom de la nation soudanaise, la Turquie, à la fois le gouvernement et le peuple, pour cette coopération.

Le ministre a affirmé la nécessité de renforcer le partenariat avec la Turquie dans tous les domaines, dans le cadre d'une coopération continue, jusqu'à ce que tous les musées et antiquités touchés soient réhabilités, de Port Soudan à El Fasher et les musées de tous les États fédérés soudanais. Il a remercié les responsables du projet pour les réalisations qu'ils ont accomplies.

Pour sa part, l'ambassadeur turc Fatih Yildiz a souligné les relations historiques de longue date entre les deux pays et a affirmé la volonté de la Turquie de contribuer à la reconstruction et au développement d'après-guerre. Il a également affirmé le soutien de la Turquie à tous les projets de développement à Suakin et les services continus de TIKA à tous les États soudanais, souhaitant au Soudan sécurité et stabilité.

De son côté, le gouverneur de la mer Rouge, Mustafa Mohamed Nour, a salué la réception des bâtiments historiques de l'île 'Suakin', qui ont été restaurés et entretenus par TIKA, soulignant la nécessité de renforcer la coopération conjointe dans tous les projets de l'État.