Afrique Australe: L'approbation du Soudan pour rejoindre l'Organisation de coopération australe

L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie Al-Zain Ibrahim Hussein a remis l'approbation du Soudan pour rejoindre l'Organisation de Coopération Sud à M. Mansour bin Muslim, secrétaire général de l'organisation, au siège de l'organisation à Addis-Abeba.

L'Ambassadeur a exprimé sa joie d'être reçu par le Secrétaire Général à cette grande occasion, qui représente les premiers pas du Soudan pour prendre sa place parmi les organisations émergentes concernées par la coopération des pays du Sud.

Il a également transmis au Secrétaire général que Son Excellence le Président du Conseil Souverain de Transition, avait donné son approbation après avoir reçu la lettre du Président tournant du Conseil de l'Organisation, du Président de l'Union des Comores et du Secrétaire général de l'Organisation, confirmant l'importance de l'organisation émergente.

Il a expliqué que le Soudan espère finaliser les modalités d'adhésion dès que possible pour devenir un membre actif, ainsi que bénéficier des avantages et des opportunités que l'organisation offre aux États membres, en particulier dans tous les domaines, notamment l'éducation, la technologie, l'économie et le développement menés par l'Organisation de coopération australe.

L'ambassadeur a donné à son hôte un aperçu de la guerre sans précédent menée par la milice des Forces de soutien rapide soutenue par l'étranger et de la dévastation qu'elle a causée dans tous les secteurs.

Le Secrétaire général de l'Organisation a affirmé que le Soudan est l'un des pays importants de la région et que son adhésion représentera un fort élan pour l'Organisation. Il espérait que la paix et la stabilité prévaudraient au Soudan. Il a également promis de déposer le dossier d'adhésion du Soudan auprès du Conseil de l'Organisation lors de sa première réunion à venir pour approbation et début des travaux. Le Secrétaire général Mansour bin Musallam a révélé que parmi les domaines d'intérêt les plus importants pour l'Organisation de coopération australe (OCDE) figurent la mise en place de systèmes éducatifs équilibrés et complets, la promotion de la recherche interdisciplinaire et des capacités productives, le développement des technologies locales, l'économie de la connaissance et le renforcement du secteur financier par l'allégement de la dette et le financement concessionnel du développement, ainsi que le développement des énergies renouvelables, de l'agriculture durable et des domaines connexes./OSM