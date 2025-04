Ile Maurice: World Focus still going strong à 27 ans !

L'ancien crack de l'écurie Perdrau, World Focus, doyen des chevaux à Maurice à l'âge de 27 ans, semble se bonifier comme le bon vin. C'est ce qu'on serait tenté de dire après l'avoir visité au Centre Équestre All Life Matters à Pamplemousses cette semaine.

Cette impression est d'autant plus significative dans la mesure où World Focus a subi, il y a une semaine seulement, une intervention à la gorge après avoir avalé un noyau en consommant un fruit. Le cheval a conservé une bonne condition physique et une vitalité impressionnante pour un coursier de son âge.

Si World Focus jouit d'une retraite dorée - il vit la plupart du temps en liberté au Centre All Life Matters, qui se trouve sur le côté de l'autoroute M2 en direction de Grand Baie - c'est grâce à son duo de propriétaires, M. Hacksaye Sookoo, assistant entraîneur chez l'écurie Preetam Daby, et Mélanie Perdrau, fille du regretté Alain Perdrau, qui ne lésinent pas sur les moyens pour lui offrir ce qu'il y a de meilleur.

«Notre histoire avec World Focus a débuté en 2011 lorsque nous l'avons emmené au Centre All Life Matters à Pamplemousses. Un centre qui offre une retraite rêvée aux chevaux et à d'autres animaux. Nous sommes, Mélanie et moi, tous deux très attachés à World Focus. Je lui rends visite tous les jours. Parfois dans la soirée, mais je passe toujours le voir, même en cas de cyclone», explique Hacksaye Sookoo.

Un mental de fer

On sent dans la voix du jeune homme une certaine fierté lorsqu'il aborde deux anecdotes par rapport à World Focus. «World Focus n'aurait pas été de ce monde s'il était un coursier ordinaire. Il est tout simplement un cheval hors pair, avec un mental de fer. Il est passé près de la mort en deux occasions, mais il est revenu plus fort. La première fois, il avait avalé un noyau. Il avait la trachée bloquée pendant trente-six heures, mais il ne s'est pas laissé abattre. La semaine dernière encore, il a été victime d'un incident similaire et a dû être opéré par le Dr Alec Espitalier Noël. Il s'en remet très rapidement.»

World Focus, pour les jeunes turfistes qui ne le savent pas, a fait vibrer le Champ de Mars en remportant le Barbé en 2003 et en 2006. Il s'est aussi imposé dans la Coupe du Cent Cinquantenaire en 2005 et 2006. World Focus s'est classé deuxième dans le Maiden en 2004, derrière Etro. Une défaite que n'a jamais digérée son entraîneur Alain Perdrau. L'entraîneur avait déclaré à l'express à l'époque que son coursier aurait gagné le Maiden s'il lui avait fait porter un tongue-tie, mais il avait longuement hésité.

On ne peut que souhaiter longue vie à ce coursier qui a contribué à rehausser le niveau des courses dans les années 2000.