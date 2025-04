Tunisie: Santé au pays - Des équipements modernes et des ressources humaines supplémentaires pour les hôpitaux régionaux

Lors de ses récentes visites dans plusieurs hôpitaux locaux et régionaux, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé une série de mesures visant à améliorer les infrastructures et les services de santé dans plusieurs régions du pays. Ces actions comprennent le lancement de travaux dans des établissements hospitaliers, le renforcement des équipes médicales et la fourniture d'équipements modernes pour garantir un service de santé de qualité.

Lors de sa visite à l'hôpital local de Jelma, le ministre a indiqué que les travaux de l'hôpital régional de catégorie "B" débuteront dans un mois. Ce projet vise à renforcer l'infrastructure hospitalière de la région, avec la mise en place de nouvelles unités de soins et la fourniture d'équipements médicaux essentiels. Le ministre a également assuré que le personnel médical et paramédical nécessaire sera affecté pour améliorer les conditions de travail et répondre aux besoins de la population locale.

À l'hôpital local de Sidi Ali Ben Aoun, Mustapha Ferjani a supervisé l'activation de l'unité mobile d'urgence et de réanimation. Il a souligné que cet établissement, ainsi que le service des urgences et le laboratoire, bénéficieront de ressources humaines et d'équipements supplémentaires pour améliorer l'efficacité des soins de première ligne. La question des pénuries de médicaments, notamment pour les maladies chroniques, a également été abordée, avec des mesures en cours pour améliorer la distribution et la disponibilité des médicaments.

Par ailleurs, lors de sa visite à l'hôpital local de la délégation de Regueb, le ministre a annoncé la réhabilitation imminente de la salle d'opération, qui sera équipée d'une table d'opération et d'une machine à anesthésie. Ces travaux visent à résoudre le dysfonctionnement de cette salle, inutilisée depuis 2017, et doivent être achevés avant la fin du mois de juin. Par ailleurs, des médecins spécialisés, notamment en gynécologie, chirurgie et pédiatrie, seront affectés à cet hôpital, qui deviendra un établissement chirurgical d'ici le mois de juillet. Le ministre a également promis de fournir un appareil de scanner pour améliorer les diagnostics.

Le ministre a également mis en avant le projet de renforcer l'unité de dialyse de la délégation de Menzel Bouzaïan avant la fin de l'année, avec l'ajout de nouvelles machines de dialyse et des équipements de purification de l'eau. Le personnel médical sera renforcé pour assurer une prise en charge optimale des patients. De plus, l'hôpital local de Menzel Bouzaïan bénéficiera d'un renforcement en termes de techniciens en laboratoire et en radiologie, afin d'assurer une couverture 24 heures sur 24.

Lors de sa visite à l'hôpital local de Meknassy, le ministre a indiqué que les salles d'opération, qui étaient restées inutilisées depuis 2017, seront bientôt équipées pour répondre aux besoins chirurgicaux. Le ministère prévoit également l'installation de trois unités de réanimation mobile dans les régions de Meknassy, Menzel Bouzaïan et Jelma pour améliorer l'accès aux services d'urgence et de soins critiques.

Enfin, à l'hôpital local de Mazzouna, le ministre a pris connaissance des préoccupations des habitants concernant les conditions de santé. Plusieurs mesures immédiates ont été prises, notamment le renforcement des équipes médicales et la mise à disposition de nouveaux équipements. Le ministre a également annoncé qu'un hôpital préfabriqué sera installé d'ici un an pour renforcer les services d'urgence, de dialyse et d'hébergement. Par ailleurs, un laboratoire sera amélioré avec de nouveaux équipements afin d'éviter aux habitants de se déplacer pour des analyses dans d'autres localités.