Tunisie: Célébration nationale de la Journée internationale de la danse au Théâtre de l'Opéra de Tunis

Sous le patronage du ministère des Affaires culturelles, le Pôle Ballets et Arts chorégraphiques du Théâtre de l'Opéra de Tunis célèbre, le 29 avril à la Cité de la culture Chedly Klibi à Tunis, la Journée internationale de la danse un rendez-vous annuel où l'art du mouvement est mis à l'honneur dans toute sa diversité aux quatre coins du monde.

Dédiée aux passionnés de la danse et aux jeunes talents, cette journée vise à valoriser le patrimoine chorégraphique national, à rendre hommage aux pionniers du secteur, tout en mettant en lumière la dynamique de la scène artistique contemporaine.

Les festivités débuteront par une table ronde animée par Nesrine Chaabouni, réunissant des figures emblématiques et de jeunes professionnels autour de deux thématiques : la formation en danse en Tunisie, discutée avec Malek Sebai et Abdelkader Drihli ; ainsi que les enjeux de financement et de subventions en Tunisie et à l'international, abordés par Nawel Skandrani et Cyrine Kalai. Ces échanges visent à éclairer les défis d'un secteur en quête de reconnaissance et de soutien.

L'après-midi sera rythmé par une série de spectacles et de performances dans une véritable mosaïque de styles, mêlant rythmes traditionnels, créations contemporaines et nouvelles esthétiques chorégraphiques. Parmi les artistes présents : Imed Jemaa, Oumaima Manai, Tarek Bouzid, et bien d'autres.

Hommages et remise de prix

Moment fort de la journée : une cérémonie de remise de prix à quatorze figures emblématiques de la danse en Tunisie, ponctuée d'hommages à des artistes ayant marqué l'histoire chorégraphique du pays : Hamadi Laghbebi, Ismail Hattab, Ridha Amroussi, Zina et Aziza, Nejib Khalfallah...

Avant cela, des performances de danse latine dans le hall du Théâtre de l'Opéra viendront rappeler la passion de celles et ceux qui ont façonné la mémoire chorégraphique tunisienne.

La journée s'achèvera par la Soirée des écoles, consacrée aux jeunes danseurs issus d'établissements privés tunisiens. Breakdance, danse classique, danse orientale, danse africaine... une diversité de styles interprétés par des élèves passionnés, rejoints sur scène par le Ballet de l'Opéra de Tunis dans un extrait de Carmen, et par la Troupe nationale des arts populaires.

Célébrée dans plus de 150 pays, la Journée internationale de la danse, chaque 29 avril, met à l'honneur cette forme d'expression corporelle érigée en langage artistique universel, au service du dialogue, de la cohésion et de la paix.