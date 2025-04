Tunisie: Coupe du pays - 1/8es de finale - L'EST et l'USM, sans pitié !

Les "Sang et Or" et les Usémistes n'ont pas été tendres avec leurs adversaires respectifs, le CS Hammam-lif et l'AS Jelma, qui ont subi de véritables raclées.

Le charme de Dame Coupe n'a pas opéré hier et la logique a été respectée dans les trois confrontations qui ont ponctué la première manche des huitièmes de finale. A Hammam-Lif et à Monastir, l'EST et l'USM se sont livrées à une véritable démonstration de force, malmenant dans tous les sens leurs adversaires respectifs, les clubs divisionnaires de Hammam-Lif et de Jelma. Des matchs à sens unique lors desquels les deux équipes qui se partagent la pole position du classement de la Ligue 1 ont été sans pitié.

Au Stade municipal de Hammam-Lif, les protégés de Maher Kanzari ont d'abord pris le temps de tâter le terrain durant la première demi-heure de jeu avant que la machine ne commence à carburer.

A la 38', Wael Derbali ouvre la marque suite à un centrage de la droite de Hamrouni. Le même Hamrouni est revenu à la charge quelques minutes plus tard pour livrer une autre passe décisive, toujours un centre de la droite, cette fois-ci pour Mohamed Mouhli qui n'avait qu'à terminer le travail (43').

Au début de la deuxième mi-temps, Koussay Maacha a enfoncé le clou en triplant la mise (49') et Aziz Koudhai tue tous les espoirs des Hammam-lifois vers la fin de la partie en ajoutant un quatrième but (86').

La preuve par cinq

Au stade Mustapha-Ben Jannet, les Usémistes n'ont pas fait de cadeau à leur invité, l'AS Jelma. Une écrasante victoire remportée sur le score sans appel (5-0). Les buts de la victoire sont l'oeuvre de Youssef Abdelli (17'), Yassine Dridi (39'), Iyed Haj Khelifa (45'), Raed Chikhaoui (46') et Anas Bouatay (84').

En déplacement chez l'ASG, avant-dernier au classement, l'ES Zarzis n'a pas eu de difficulté non plus à imposer sa loi. Une nette victoire remportée par les Zarzissiens sur le score de 2 à 0. Les buts de la qualification de l'ESZ aux quarts de finale de la Coupe de Tunisie sont l'oeuvre de Youssef Snana en transformant un penalty à la 67' et Nassim Douihech qui a doublé la mise à la 94'.

Bref, il n'y a pas eu de surprises, hier, et les protagonistes les mieux lotis et les plus en forme ont composté sans véritable opposition leurs billets pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie. En attendant la suite du programme. La logique devra-t-elle encore être respectée ?

COUPE DE TUNISIE -- HUITIÈMES DE FINALE

Le programme

Aujourd'hui

14h30 : US Ben Guerdane-Club Sportif Sfaxien. Arbitre : Haythem Trabelsi

14h30 : EGS Gafsa-AS Soliman. Arbitre : Amine Fgaïer

14h30 : Club Africain-CS Msaken. Arbitre : Houssem Ben Sassi

14h30 : JS Mannouba-Stade Tunisien. Arbitre : Sofiene Ouertani

Mercredi 30 avril

14h30 : JS Kairouanaise-Etoile du Sahel. Arbitre : Khalil Jarii