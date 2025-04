Algérie: Le projet de production locale de radio-isotopes au coeur des discussions entre M. Arkab et le PDG de la CNNC

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, samedi, le PDG de la Compagnie nucléaire nationale chinoise (CNNC), M. Wang Yong, avec lequel il a abordé les voies et moyens de concrétiser le projet de production locale de radio-isotopes, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, du commissaire à l'énergie nucléaire, Abdelhamid Mellah et des cadres des deux parties.

L'entretien a été consacré au suivi des relations de coopération existantes entre le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) et la CNNC, notamment en matière d'énergie nucléaire pacifique et ses applications à des fins médicales, ainsi qu'aux perspectives de leur développement, précise la même source.

Les discussions ont porté, en particulier, sur l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de l'équipe de travail spécialisée, préalablement formée, chargée de la préparation et du lancement de la concrétisation du projet de production de radio-isotopes en Algérie, eu égard à l'importance stratégique de ce projet dans le soutien du secteur de la santé nationale, notamment dans les domaines du diagnostic et de la radiothérapie des maladies, en particulier le traitement des cancers.

A cet égard, les scénarios pratiques de production locale de radio-isotopes ont été évoqués, en mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer les compétences nationales et de renforcer la recherche et le développement, contribuant ainsi à garantir la sécurité sanitaire nationale et à ouvrir des perspectives prometteuses pour l'exportation de ces produits vers les marchés régionaux et internationaux.

Les deux parties ont débattu des opportunités d'élargissement de la coopération à d'autres domaines, notamment en matière d'échange d'expertise, de formation, de transfert de technologie et de formation spécialisée, ce qui permet de tirer profit des développements scientifiques et techniques dans cette industrie.

A cette occasion, le responsable chinois a exprimé "la pleine" disponibilité de la CNNC à soutenir l'Algérie et à l'accompagner dans l'exécution de son projet de production des radio-isotopes, se félicitant des moyens dont dispose l'Algérie en termes d'infrastructures et de compétences humaines qualifiées, et de la ferme volonté politique de booster le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.

De son côté, M. Arkab a salué le niveau de coopération établi avec la partie chinoise, exprimant sa satisfaction du progrès réalisé dans ce dossier stratégique.

Par ailleurs, le ministre d'Etat a affirmé l'importance de redoubler d'efforts pour accélérer la réalisation du projet de par son impact direct sur l'amélioration des prestations sanitaires nationales et soutenir le développement scientifique et économique du pays, conclut le document.